Tristan Vukcevic avec la Grèce en sélection ?

Giannis Antetokounmpo ne s’attendait pas à tomber sur un compatriote, autre que son frère Thanasis, en se déplaçant avec les Bucks sur le parquet des Wizards. Il a toutefois eu l’occasion de faire connaissance avec Tristan Vukcevic, nouveau joueur de Washington.

L’intérieur des Wizards est un cas à part en matière de multiculturalisme. Né en Italie où il a grandi jusqu’à ses 9 ans, il a ensuite connu la Grèce pendant six ans, avant de passer par l’Espagne. Titulaire de passeports serbe et suédois grâce aux origines de ses parents, il a donc l’embarras du choix pour évoluer sur la scène internationale.

Auteur face aux Bucks du meilleur match (14 points à 5/11 aux tirs, dont 1/6 de loin, 7 rebonds et 3 passes) de sa très jeune carrière en NBA, démarrée il y a deux semaines à Washington, Tristan Vukcevic est allé à la rencontre de la superstar de Milwaukee. « Il s’est approché de moi et m’a dit qu’il était grec. J’étais un peu surpris qu’il me parle grec », rapporte Giannis.

Les deux hommes ont alors échangé. « Il a joué en Grèce pendant quelques années. Il envisage de rejoindre l’équipe nationale », révèle d’ailleurs le « Greek Freak » qui se projette : « Ce serait un très bon ajout pour nous. Il a joué dur ce soir. Il a beaucoup d’expérience, il a joué un peu en Grèce et ensuite au Partizan. C’est un gars qui peut clairement aider les Wizards et l’équipe grecque aussi. »

Avec la sélection serbe, la formation grecque serait sans doute le choix le plus intéressant pour lui sur le plan sportif, alors que BasketNews rapporte qu’il pourrait également évoluer pour la Bosnie-Herzégovine ou l’Espagne. Si la piste grecque se confirmait, cela constituerait un changement d’approche, car en 2020, le fils de Dusan Vukcevic avait annoncé vouloir évoluer avec la Serbie…

Tristan Vukcevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 5 6 30.0 42.9 0.0 0.0 1.8 1.8 0.4 1.2 0.2 0.4 0.2 1.8 Total 5 6 30.0 42.9 0.0 0.0 1.8 1.8 0.4 1.2 0.2 0.4 0.2 1.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.