Stats & Highlights | Les Bucks chutent à Washington, les Cavs se rapprochent

Titulaires de la seconde place à l’Est pendant la majorité de la saison, les Bucks vont-ils garder cette position pour les playoffs ? Rien n’est moins sûr, surtout après cette nuit. Car les hommes de Doc Rivers ont eu la mauvaise idée de s’incliner sur le parquet de l’avant-dernier de leur conférence, les Wizards (117-113).

Avec ses 35 points (15/21 aux tirs), 15 rebonds et 10 passes décisives, Giannis Antetokounmpo n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens. Mais, privé de Damian Lillard, la star des Bucks, hormis Khris Middleton (24 points et 10 rebonds), a reçu peu de soutien, à l’image de Brook Lopez ou d’un Malik Beasley à côté de son sujet (1/10 à 3-points).

Aussi, les joueurs de Milwaukee sont tombés sur des Wizards, sans Kyle Kuzma, en confiance à l’instar d’un Corey Kispert proche de son record en carrière, accompagné dans son effort par Deni Avdija (23 points) ou Jordan Poole (16 points et 13 passes décisives, record en carrière).

Les Bucks (47v-28d) affichent désormais un bilan de 18 victoires pour 20 défaites à l’extérieur cette saison. « On ne fait pas preuve du professionnalisme et du sérieux nécessaires à l’extérieur. C’est quelque chose qu’on peut corriger. C’est quelque chose qu’on va devoir corriger », réclamait Doc Rivers. À deux semaines des playoffs, on se demande quand…

En parallèle à cette troisième défaite en quatre matchs, leurs poursuivants directs au classement, les Cavs (46v-30d) l’ont emporté sur le parquet du Jazz. Donovan Mitchell absent, Darius Garland maladroit, Caris LeVert (26 points), Jarrett Allen et Evan Mobley (21 points chacun) ont montré la voie. Les Cavs ont généré 38 passes décisives pour 46 paniers et pris les devants dès le premier quart-temps, pour ne pas être inquiétés par les 22 points du rookie Brice Sensabaugh.

La 2e place à l’Est devrait se jouer entre les Bucks et les Cavs, alors que derrière eux, Magic, Knicks, Pacers et Heat se tiennent dans un mouchoir de poche, et les Sixers enregistrent leur retour de Joel Embiid. Impossible à ce stade de prédire à quoi rassemblera le premier tour…

Washington- Milwaukee : 117-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 111 LAL 128 WAS 117 MIL 113 PHI 109 OKC 105 MIA 109 NYK 99 MIN 113 HOU 106 DEN 110 SAS 105 UTH 113 CLE 129 SAC 109 LAC 95 GSW 104 DAL 100

Utah – Cleveland : 113-129

