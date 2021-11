Alexis Ajinça met un terme à sa carrière

Ce n’est pas vraiment une surprise mais, comme il l’annonce dans Le Progrès, Alexis Ajinça a bel et bien décidé de raccrocher les baskets définitivement. Plus apparu sur un terrain de basket depuis sa pige éclair à l’Asvel entre décembre 2018 et mars 2019, le pivot de 2m18 n’a pas trouvé de nouveau contrat ces deux dernières années.

Apparu sur la scène en 2005/06 au Centre Fédéral, après avoir été repéré dans la sélection de la Loire, son département natal, puis grâce au titre de champion d’Europe des Bleuets en 2006 en Grèce (génération Batum, Moerman), Alexis Ajinça a rapidement gravi les échelons avec son physique taillé pour le haut niveau. Passé par Pau Orthez puis Hyères Toulon, Alexis Ajinça est sélectionné en 20e choix de la Draft 2008 par les Charlotte Bobcats.

Mais ce sera lors son deuxième passage en NBA, à La Nouvelle-Orléans (entre 2013 et 2017), qu’Alexis Ajinça pourra enfin avoir un vrai rôle dans la Grande Ligue. Sacré champion d’Europe avec les Bleus en 2013, et enchaînant derrière un belle saison d’Euroleague avec Strasbourg, il avait en effet réussi à traverser l’Atlantique de nouveau, pour finir sa carrière NBA avec 5 points et 4 rebonds en 293 matchs.

Coulant désormais une retraite heureuse en Caroline du Nord avec sa femme Courtney et ses deux enfants, Carter et Caysen, Alexis Ajinça a récemment sorti un livre, « The View From Here » (« La vue d’ici »), qui revient sur ses difficultés à vivre avec sa taille durant son adolescence.