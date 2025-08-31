Euro fini pour Bogdan Bogdanovic !

Touché aux ischio-jambiers lors du second match face au Portugal, Bogdan Bogdanovic en a déjà terminé de son Euro ! Meridian Sport révèle que le staff des Clippers, qui avait reçu les examens de leur joueur, ont confirmé qu'il souffrait d'une déchirure, et qu'il n'était pas en mesure de rejouer.

Capitaine de la Serbie, “Bogi” a toujours répondu présent pour la sélection, et c'est un coup dur pour lui qui rêvait d'or, et pour son équipe qui se retrouve clairement affaiblie pour la suite.

Reste à savoir si les Clippers vont l'autoriser à entamer les soins avec le staff médical serbe, ou s'ils vont exiger qu'il rentre à Los Angeles et qu'il abandonne ses coéquipiers. Par exemple, on se souvient que pendant la préparation, les Spurs ont demandé à Jeremy Sochan de quitter la sélection polonaise, et de se soigner à San Antonio.