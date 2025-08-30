La Serbie retient son souffle pour Bogdan Bogdanovic

Le match de la Serbie face au Portugal a peut-être marqué un premier tournant dans cet Eurobasket 2025. Invaincu en phase de groupes et impressionnant par sa force collective, l'effectif serbe a en plus le luxe de pouvoir se reposer sur deux piliers aussi bons à la création qu'à la finition avec le tandem Bogdanovic-Jokic.

Le passage de Bogdan Bogdanovic en milieu de deuxième quart-temps avant sa sortie a notamment permis de le confirmer. Alors que le Portugal tenait le coup, l'arrière de 33 ans a claqué deux paniers, dont un 3-points pour relancer la machine. Mais quelques minutes plus tard, tout a basculé puisque le joueur des Clippers a commencé à se tenir l'arrière de la cuisse après un duel face à Neemias Queta. Il est rapidement sorti, peu avant la mi-temps, puis n'est plus ressorti du vestiaire, blessé aux ischio-jambiers.

Toujours favori sans Bogi ?

Si les Serbes ont fini par s'en tirer avec la victoire, la perte de Bogdan Bogdanovic sur le long terme pourrait rebattre les cartes en vue des phases finales que la Serbie s'apprêtait à attaquer avec le statut de grand favori.

Après la rencontre, son coach Svetisvla Pesic a très brièvement commenté le cas de “Bogi”, assurant qu'il ne pouvait pas dire grand-chose, si ce n'est que le staff médical allait lui faire passer des tests ce samedi.

Ce sera donc au staff de communiquer sur la nature exacte de sa blessure et surtout la durée de son indisponibilité. En début de saison dernière avec les Hawks, l'arrière serbe avait connu une blessure similaire aux ischio-jambiers, et sa convalescence n'avait pas été de tout repos.

Touché dès le premier match de la saison le 24 octobre, il avait mis près d'un mois pour revenir sur les parquets, le 19 novembre, sur les terres de son ancienne franchise de Sacramento. Qu'en sera-t-il cette fois ?

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 * All Teams 54 25 42.7 36.3 87.9 0.4 2.5 2.9 2.7 2.4 0.8 1.4 0.2 10.8 2024-25 * LAC 30 25 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.