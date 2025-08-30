Le Portugal tient la dragée haute aux Serbes !

Les Serbes n'imaginaient sans doute pas un tel scénario pour leur deuxième match de la compétition. Après avoir roulé sur l'Estonie, la Serbie a eu bien du mal à se défaire d'une équipe du Portugal toujours aussi séduisante, battue la tête haute (80-69). Même si la paire Jovic-Jokic a répondu présent (18 et 23 points) il a en effet fallu attendre les derniers instants du match pour voir la victoire se dessiner en faveur de la nation arrivée troisième aux derniers Jeux olympiques.

La faute également à une entame de match marquée par l'expulsion de Filip Petrusev, coupable d'une mauvaise réaction après une charge de Diogo Brito.

Un coup de poing dans les abdos qui a couché le Portugais et renvoyé le futur dubaïote au vestiaire. Dans un début de match compliqué, où les Portugais ont tenu les Serbes en respect (23-19 puis 30-29 en milieu de deuxième quart-temps), les deux paniers de suite dont un 3-points en tête de raquette signés Bogdan Bogdanovic ont eu le mérite de redonner un peu d'air aux Serbes à la pause grâce aux points apportés par la paire Jovic-Jokic (43-33).

Bogdan Bogdanovic reste au vestiaire

Le problème, c'est qu'après être revenu sur le banc en fin de deuxième quart-temps, Bogdan Bogdanovic est resté au vestiaire après le repos. Visiblement touché aux ischio jambiers, il a également dû quitter ses coéquipiers prématurément. Nikola Jokic a alors fait le nécessaire pour alimenter un 10-0 et donner alors un avantage confortable aux siens (53-35). Mais le Portugal n'a pas lâché ! La paire Brito-Ventura a fait feu de loin pour ramener progressivement l'écart, à -15 à dix minutes de la fin (64-49), puis sous la barre des dix points, pour finalement échouer à 7 longueurs après un nouveau festival de loin du tandem Brito-Williams (74-67).

Passablement énervé par la tournure des événements, Svetislav Pesic a pris un temps mort pour passer un savon à ses troupes, et le résultat ne s'est pas fait attendre, avec un premier 3-points dans le corner signé Ognjen Dobric, puis un second dans le corner opposé réussi par Nikola Jovic. 24 secondes pour finalement boucler un match qui n'a pas été si évident que ça (80-69).

L'essentiel est tout de même assuré pour la Serbie même si c'est à présent la Lettonie de Kristaps Porzingis qui se profile dès aujourd'hui (17h). En soirée, les Portugais auront un nouveau test de choix à relever, face à la Turquie (20h15).