Les Spurs ont fait pression pour que Jeremy Sochan rentre à San Antonio

Ce weekend, on apprenait que Jeremy Sochan était contraint de déclarer forfait pour l'Eurobasket 2025 en raison d'une blessure à un mollet. Dans leur communiqué, les Spurs remerciaient le staff médical de la Pologne pour la prise en main de leur ailier.

« Face à sa blessure, Jeremy a bénéficié d'une aide professionnelle en Pologne. La collaboration avec le staff et la direction de l'équipe nationale a toujours été exemplaire. Cependant, dans cette situation, la meilleure option pour Jeremy est de retourner à San Antonio », expliquait Brian Wright, le GM des Spurs.

Un énorme coup dur pour la Pologne, l'un des pays organisateurs de ce championnat d'Europe, à la fois sur le plan sportif, mais aussi de la communication puisque Sochan est le joueur le plus populaire de l'équipe. En Pologne, les médias s'interrogent tout de même sur cette volonté des Spurs de ramener Sochan à San Antonio.

Le staff médical polonais était optimiste

Selon Sport.pl, il s'avère que le staff médical polonais pensait que Sochan pourrait être rétabli dans quelques semaines, au point d'être capable de revenir pendant l'Euro. Sauf que sa lésion au mollet se situe juste au-dessus du tendon d'Achille, et les Spurs n'ont voulu prendre aucun risque, et ils ont fait pression pour que Sochan quitte la sélection.

Les récentes graves blessures de Jayson Tatum, Damian Lillard et Tyrese Haliburton ont toutes été précédées d'une blessure au mollet, et les Spurs tenaient absolument à ce que Sochan ne précipite pas son retour.

Selon ce dernier, il sera tout de même prêt pour le début des camps d'entraînement prévu début octobre : « Je me suis beaucoup investi ces derniers mois, et le temps passé à m’entraîner et à jouer avec l’équipe nationale a été incroyable. Les médecins prévoient que je sois totalement rétabli pour le début du camp d’entraînement. »