Jeremy Sochan contraint de rentrer à San Antonio

Il se faisait un plaisir de disputer l'Eurobasket, chez lui, en Pologne, mais Jeremy Sochan est contraint de rentrer à San Antonio ! C'est qu'a révélé la Fédération polonaise de Basket-ball dans un communiqué. L'ailier des Spurs s'est blessé au mollet à l'entraînement et après une réunion avec les Spurs et son agent, il a été décidé de le déclarer forfait pour la compétition.

« Nous avons fait passer à Jeremy les examens nécessaires. Sa blessure n'est pas grave, mais il reste moins de trois semaines avant l'EuroBasket », écrit le directeur de l'équipe nationale polonaise, Łukasz Koszarek.« C'est très court. Jeremy est un élément essentiel de notre équipe, il entretient d'excellentes relations avec tous les joueurs et le staff, et nous sommes profondément désolés que son aventure avec l'équipe nationale se termine si rapidement cet été. »

Du côté des Spurs, on annonce que le joueur va revenir au Texas. « Face à sa blessure, Jeremy a bénéficié d'une aide professionnelle en Pologne. La collaboration avec le staff et la direction de KoszKadra a toujours été exemplaire. Cependant, dans cette situation, la meilleure option pour Jeremy est de retourner à San Antonio », prévient Brian Wright, le GM des Spurs.



Quant à Sochan, il annonce qu'il sera prêt pour la reprise de l'entraînement avec sa franchise. « Les médecins prédisent que je serai complètement rétabli d'ici le début du camp d'entraînement pour la prochaine saison NBA. Je tiens à remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs et tout le personnel, et surtout les supporters polonais, pour leur soutien. Je vous en suis très reconnaissant, et sachez que même si je ne pourrai pas être avec vous, je soutiendrai la Pologne de tout mon cœur. »