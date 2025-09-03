La Turquie d’Alperen Sengun remporte son gros duel face à la Serbie

C'était le gros choc de ce début d'EuroBasket, et il a tenu ses promesses. Invaincues depuis le début de la compétition, avec quatre victoires en quatre matchs, la Turquie d'Alperen Sengun et la Serbie de Nikola Jokic se défiaient donc lors de cette dernière journée de la phase de poules. Pour déterminer le premier de ce Groupe A.

Et à la vue de l'intensité et des contacts qui ont eu lieu tout le match, on a bien compris l'importance de ce match.

Non seulement d'un point de vue psychologique, mais également pour se retrouver dans une partie de tableau plus intéressante, le gagnant allant ainsi potentiellement éviter de croiser l'Allemagne jusqu'en finale…

Et si la Turquie avait pris le meilleur départ, pour prendre jusqu'à 8 points d'avance (32-26) en début de deuxième quart-temps, la Serbie n'a pas tardé à refaire son retard, les deux équipes s'échangeant ensuite les coups.

Alperen Sengun décisif… en défense !

Il y eut ainsi 8 égalités et 15 changements de leader dans cette rencontre, le dernier quart-temps illustrant bien l'envie de chaque équipe. Les interceptions de Stefan Jovic qui ont fait passer la Serbie à +4 (88-84) à quatre minutes de la fin auraient pu assommer l'équipe d'Ergin Ataman, mais cette dernière a affiché toute sa ressource.

Alperen Sengun (28 points, 13 rebonds, 8 passes) s'est ainsi arraché au rebond offensif, tout en provoquant des fautes, et la Turquie est repassée devant, alors que Nikola Jokic (22 points, 9 rebonds, 4 passes) refaisait pourtant basculer la Serbie en tête en allant également chercher le rebond offensif !

Une fois n'est pas coutume, c'est en défense qu'Alperen Sengun a fait la différence en volant le ballon à Marko Guduric. Obligé de shooter de loin, Nikola Jokic ratait la cible et la Serbie devait s'avouer vaincue (95-90).

La troupe de Svestislav Pesic affrontera donc la Finlande en huitièmes de finale, et se retrouve dans la partie de tableau de l'Allemagne, alors que le Turquie fera donc face à la Suède lors du premier match à élimination directe.