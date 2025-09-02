Encore de la casse à l’Euro : Rokas Jokubaitis et Johannes Voigtmann doivent jeter l’éponge !

Après Bogdan Bogdanovic, qui a dû quitter sa sélection serbe et a déjà rejoint les Etats-Unis pour poursuivre sa rééducation à la cuisse, l'EuroBasket 2025 perd deux nouveaux joueurs clés de leur sélection.

D'une part, selon BasketNews, c'est le meneur lituanien, Rokas Jokubaitis, qui doit déclarer forfait après une blessure au genou gauche, un pépin majeur aux ligaments croisés après un petit contact au début du dernier quart du match face à la Finlande. D'autre part, c'est le pivot Johannes Voigtmann qui doit lui aussi abandonner la Mannschaft, la faute à un autre genou récalcitrant.

Parti faire des examens complémentaires du côté de Munich, dans son club du Bayern (où évoluera justement Rokas Jokubaitis la saison prochaine), Johannes Voigtmann ne reviendra pas à Tampere, ni à Riga pour les phases finales. Ombre de lui-même sur ses premières apparitions, il était toutefois un cadre historique de la sélection allemande.

Pour la Lituanie, c'est un coup de bambou encore plus violent car Rokas Jokubaitis était tout simplement le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de son équipe (17 points, 8 passes et 1.5 interception de moyenne)…