Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Encore de la casse à l’Euro : Rokas Jokubaitis et Johannes Voigtmann doivent jeter l’éponge !

Publié le 2/09/2025 à 12:18 Twitter Facebook

Le meneur lituanien Rokas Jokubaitis et le pivot allemand Johannes Voigtmann, deux joueurs du Bayern, ont dû quitter la compétition pour cause de blessures au genou.

Rokas JokubaitisAprès Bogdan Bogdanovic, qui a dû quitter sa sélection serbe et a déjà rejoint les Etats-Unis pour poursuivre sa rééducation à la cuisse, l'EuroBasket 2025 perd deux nouveaux joueurs clés de leur sélection.

D'une part, selon BasketNews, c'est le meneur lituanien, Rokas Jokubaitis, qui doit déclarer forfait après une blessure au genou gauche, un pépin majeur aux ligaments croisés après un petit contact au début du dernier quart du match face à la Finlande. D'autre part, c'est le pivot Johannes Voigtmann qui doit lui aussi abandonner la Mannschaft, la faute à un autre genou récalcitrant.

Parti faire des examens complémentaires du côté de Munich, dans son club du Bayern (où évoluera justement Rokas Jokubaitis la saison prochaine), Johannes Voigtmann ne reviendra pas à Tampere, ni à Riga pour les phases finales. Ombre de lui-même sur ses premières apparitions, il était toutefois un cadre historique de la sélection allemande.

Pour la Lituanie, c'est un coup de bambou encore plus violent car Rokas Jokubaitis était tout simplement le meilleur marqueur, passeur et intercepteur de son équipe (17 points, 8 passes et 1.5 interception de moyenne)…

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Emmanuel Laurin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes