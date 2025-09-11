La Slovénie ne décolère pas contre l’arbitrage

Longtemps en tête (pendant plus de 26 minutes), et de 13 points au maximum (34-21 au début du deuxième quart-temps), la Slovénie a finalement rendu les armes contre l'Allemagne, grande favorite de ce match (et de l'Euro…), en quart de finale.

Plutôt que de se réjouir de ce qu'ils ont proposé contre les Champions du monde en titre, ou de leur montée en puissance au fil du tournoi, les coéquipiers de Luka Doncic, « en colère à 100% », souhaitaient cependant parler de l'arbitrage, après la rencontre.

« Je ne vais pas trop en dire… Mais j'ai reçu ma première faute technique après deux minutes de jeu pour avoir simplement crié ‘Come on' » confiait le meneur des Lakers. « Ça ne devrait pas arriver dans un quart de finale, peu importe le joueur en question. Ne même pas recevoir d'avertissement… Je ne sais vraiment pas à quoi pensaient les arbitres. Puis, quatre fautes dès le début du troisième quart-temps… Je n'avais jamais connu ça de ma vie. »

« Notre meilleur joueur n'est pas protégé comme il devrait l'être… » regrettait de son côté Alen Omic. « Il a pris trois fautes dans les 10-15 premières minutes… C'est quoi ça ? C'est le meilleur joueur du tournoi, tout le monde vient pour lui… »

Les fautes et les lancers de la discorde

Si Aleksander Sekulic a tenu à « féliciter l'Allemagne pour sa qualification », il ne pouvait également pas s'empêcher d'avoir un mot pour les arbitres, loin d'avoir été tendres avec la Slovénie dans le quatrième quart-temps.

« Je pourrais commencer par parler de ce qui s'est passé sur le parquet dès le début, car des choses très étranges ont eu lieu… Mais je me sens surtout mal pour les joueurs » a déclaré le sélectionneur, entre tristesse, frustration et autodérision. « Je sais que nous avons une superstar en la personne de Luka Doncic, mais les joueurs autour de lui, tous les efforts fournis… C'est dur, très dur. Être traité avec si peu de respect comme [hier]… Ça fait mal. Et ça fait mal de voir les joueurs souffrir comme ça dans le vestiaire. Car je crois que l'on a très bien joué et je pense que l'on a été la meilleure équipe. Mais j'imagine que l'on devrait aussi s'excuser d'avoir été une équipe aussi sale et d'avoir commis autant de fautes dans le quatrième quart-temps, surtout contre l'Allemagne… »

Du côté des valeureux lieutenants de Luka Doncic, on se montrait toutefois bien plus véhément à l'égard de l'arbitrage.

« J'en ai marre de me répéter chaque été, car ça continue de se reproduire… » pestait Klemen Prepelic. « Pas seulement pour nous, mais pour beaucoup d'équipes, et ça en devient ridicule. J'ai le sentiment que des choses ne sont pas au niveau du basket que l'on est censé jouer dans ce genre de tournoi, avec ce genre de joueurs, et ça va devenir triste… […] Regardons-nous dans le miroir et rectifions des choses pour le futur. […] On nous dit que ça va s'améliorer, mais ce n'est pas mieux : c'est pire. […] C'est triste, car en 14 minutes, on te retire tout ce que tu as construit durant de longues années… Je ne veux pas minimiser la victoire de l'Allemagne, championne du monde […], mais vous croyez que c'est normal qu'une équipe shoote 13 lancers-francs dans les deux dernières minutes d'un quart de finale à l'Eurobasket, après un match aussi physique ? Honnêtement non, ça ne l'est pas. Surtout quand on sait combien de fautes Luka Doncic subit sur chaque action. On ne peut bien sûr pas toutes les siffler, mais ne mets déjà pas de faute technique à la superstar, dès la première minute… C'est ridicule, franchement. Inacceptable même. […] Après, je crois que l'on a progressé dans notre rapport aux arbitres et on n'a pas perdu notre sang-froid… Jusqu'à ce que tout ça se produise. […] Mais enfin… 37 lancers-francs à 25, c'est une différence énorme. »

Et Alen Omic d'appuyer ce sentiment d'injustice : « On ne peut pas jouer comme ça et c'est pour ça qu'on a perdu. Ils ont obtenu 40 lancers-francs [37 en réalité, ndlr] et [30 de leurs 99 points sont venus de la ligne]… Vous pouvez faire les calculs. […] Par rapport à la première faute technique de Luka Doncic, on a la sensation que ça a changé le match et ce n'est pas normal selon moi. On est venus ici après deux mois de préparation, sans nos familles, on voulait gagner, mais ce genre de chose arrive… Que puis-je dire de plus ? Pas grand-chose… Mais on ne peut pas gagner comme ça. On devait gagner ce match, on a très bien joué, on s'est bien battus et on est venus là pour aller au bout. Mais quand l'adversaire obtient [37] lancers-francs… Tu ne peux pas gagner. »

L'exploit était pourtant tout proche…

Une nouvelle fois immense sur le plan individuel (39 points, 10 rebonds et 7 passes…), Luka Doncic n'en a pas oublié de se jeter la pierre pour sa fin de match ratée. Ni d'avoir une pensée pour tous ses coéquipiers, passés tout près d'un bel exploit…

« J'aurais pu en faire plus dans le dernier quart-temps, car j'ai forcé des tirs et j'aurais pu être meilleur dans les moments-clés, je n'ai pas pris les bonnes décisions… » énumérait le Slovène. « Mais bravo aux gars, on a montré qu'on pouvait gagner et on a tout donné. […] Ce n'est pas un résultat suffisant à nos yeux, on visait plus haut, mais beaucoup de personnes nous ont manqué de respect. On s'est battus pour la Slovénie, pour ce maillot, à 100%. Donc bravo à nous. […] Peut-être que je ne ressens pas de fierté car la défaite est encore fraîche, mais je suis sûr que ce sera le cas dans quelques jours. Ce n'était pas évident de perdre nos deux premiers matchs puis de revenir en enchaînant quatre victoires. Ça mérite le respect. »

Même son de cloche chez Aleksander Sekulic, pour qui il était aussi difficile de ne pas féliciter tout son groupe, rappelons-le au bord de l'élimination il y a une dizaine de jours.

« On a perdu, c'est comme ça, mais je suis fier de ces gars-là » a relativisé le sélectionneur. « Si je pouvais les amener ici pour qu'ils reçoivent tous une standing ovation, je le ferais. Ce qu'ils ont réalisé cet été, dans cette compétition, face à semble-t-il la meilleure équipe du tournoi, et avoir dominé tous les noms qu'ils ont… C'est juste énorme. On n'a pas eu ce qu'on voulait, mais je pense que l'on peut quitter cette compétition la tête haute. Même si tout le monde ne pourra pas en dire autant dans ce match. »