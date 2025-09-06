Vassilis Spanoulis aimerait que Giannis Antetokounmpo soit arbitré comme Luka Doncic

Qualifiée pour les huitièmes de finale, dans la peau de la tête de série #1 de la poule D, la Grèce affrontera Israël ce dimanche à Riga (20h45), et l'arbitrage sera scruté de près par Vassilis Spanoulis.

Le sélectionneur grec déplore ainsi que sa superstar, Giannis Antetokounmpo, ne soit pas aussi bien arbitrée que d'autres. Notamment quand il s'agit de recevoir des coups de sifflet…

« Ce n'est pas possible que Luka Doncic prenne 20 ou 25 lancers-francs et que Giannis supplie presque pour en avoir, alors que les défenseurs le découpent sans arrêt… » constatait-il justement, après la difficile victoire de la Grèce contre l'Espagne. « On doit traiter chaque joueur de la même manière et Giannis obtient très peu de lancers-francs. »

Avec près de 10 lancers-francs tentés par match, Giannis Antetokounmpo est pourtant le deuxième joueur de l'Euro dans cette catégorie, derrière les 13 tentatives de moyenne de Luka Doncic. Qui le devance d'ailleurs également au classement des meilleurs marqueurs.

Mais pour Vassilis Spanoulis, cela ne suffit pas et cela reste difficile d'observer, depuis la ligne de touche, son joueur face à des défenses qui ne le ménagent pas. Et des arbitres qui ne lui facilitent pas non plus la tâche en attaque…

« On doit affronter Luka Doncic, Nikola Jokic, Alperen Sengun, Lauri Markkanen ou Giannis Antetokounmpo, tout le monde finalement, avec les mêmes critères » poursuivait en tout cas le sélectionneur. « Si c'était quelqu'un d'autre [que Giannis], il aurait déjà 10 lancers-francs supplémentaires… »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.