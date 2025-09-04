La Grèce d’un immense Giannis Antetokounmpo élimine l’Espagne

Il y a près de dix ans, l'Espagne éliminait sur le fil la Grèce d'un jeune Giannis Antetokounmpo en quarts de finale de l'Eurobasket 2015 au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq (73-71). La Roja avait ensuite brisé le rêve des Bleus avant de s'adjuger la victoire finale.

Dix ans plus tard, le « Greek Freak » a bien grandi et s'est offert la plus belle des revanches en éliminant l'Espagne de la compétition à l'occasion de ce dernier match de la phase de groupe ! Auteur de 25 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, le « franchise player » des Bucks a donc frôlé le triple-double mais il aura surtout été primordial dans le succès 90-86 de la Grèce, qui affrontera Israël en huitième de finale.

Sous tension jusqu'au bout

L'Espagne a d'abord dû faire face au déluge d'adresse extérieure grec pour concéder un premier écart. Un terrible 14-0 lancé par deux nouveaux 3-points de Tyler Dorsey, et conclu par Vasileios Toliopoulos, toujours à 3-points (30-14). Le 2+1 du « Greek Freak » semblait maintenir la dynamique (38-25). Mais après Santi Aldama, les deux flèches lointaines de Xabi Lopez-Arostegui ont forcé coach Spanoulis à arrêter le jeu (38-31).

Sous pression lorsque la Roja est revenue à-5, encore grâce à Xabi Lopez-Arostegui, la Grèce a alors pu compter sur Giannis Antetokounmpo pour alimenter un 13-2, en enchaînant un dunk, un 2/2 aux lancers-francs et un lay-up avec la faute en prime. Un tour de force qu'il a conclu par sa sixième passe décisive du match pour le 3-points de Kostantinos Mitoglou, juste avant la pause (50-35).

L'Espagne reprend les devant, Giannis se fâche

Même en difficulté, la Roja n'a jamais imaginé renoncer, et a remis la pression sur les Grecs dès le retour des vestiaires en débutant par un 9-0 ! Giannis Antetokounmpo a multiplié les exploits avec notamment un alley-oop monstrueux, mais l'Espagne répondait du tac-au-tac, revenant jusqu'à -4 après un lay-up de l'intenable Jaime Pradilla (56-52). L'Espagne a encore trouvé les ressources pour rester en vie à 10 minutes de la fin, grâce à un nouveau 3-points de Xabi Lopez-Arostegui et un floater au buzzer de Mario Saint-Supery (68-63).

Peu en vue jusque là, les frères Hernangomez ont retrouvé de leur superbe en début de quatrième quart-temps. Mario Saint-Supery a confirmé la tendance dans la foulée à 3-points pour égaliser à 71-71, jusqu'à ce que la claquette de Willy Hernangomez ne fasse passer la Roja devant (72-73).

Pris à trois, Giannis Antetokounmpo a miraculeusement pu trouver Kostas Papanikolaou à 3-points, et les Grecs ont alors enchaîné trois phases positives conclues par Tyler Dorsey, Kostas Sloukas et Panagiotis Kalaitzakis (81-77).

L'Espagne a trouvé le moyen de repasser devant, suite au 3-points de Jaime Pradilla et aux deux lancers de Santi Aldama (81-82). Au moment le plus important, Giannis Antetokounmpo a encore su répondre présent, en allant chercher un dunk et deux précieux points de plus après s'y être repris à deux fois près du cercle. Son rebond défensif a ensuite permis à Kostas Sloukas de finir au drive pour placer cette fois la Grèce en position de l'emporter (88-84).

La précipitation et l'incroyable maladresse des Espagnols dans les derniers instants ont contrasté avec la sérénité de Kostas Sloukas sur la ligne de réparation pour sceller la victoire, 90 à 86. L'Espagne est déjà éliminée !