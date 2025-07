Dennis Schröder espère que cette fois, c’est la bonne !

En NBA depuis 2013, Dennis Schröder va découvrir sa 10e équipe ! Ce sera donc les Kings où il s'est engagé pour 44 millions de dollars sur trois ans. Et cette fois, l'ancien meneur des Lakers et du Thunder espère bien poser ses valises pour de bon.

« Cela fait maintenant 12 ans que je suis en NBA. J’ai 31 ans, trois enfants, une épouse… Je suis très reconnaissant d’avoir pu évoluer dans cette ligue aussi longtemps. Mais le fait qu’une franchise comme celle des Kings me désigne comme leur meneur titulaire, c’est énorme pour moi », a-t-il rappelé dans sa conférence de presse. « À Brooklyn, Detroit et toutes ces équipes, je me sentais bien, mais sans leur faire offense, ce que je n’avais pas ces dernières années, c’est un réel engagement de la part d’une franchise. C'est ce que m’offrent aujourd’hui les Kings et le GM Scott Perry. C’est une opportunité unique, pour moi, pour l’équipe, pour cette franchise. Et je ferai tout pour être à la hauteur. »

Impatient de jouer avec Sabonis

Orpheline de De'Aaron Fox, transféré aux Spurs en cours de saison, la franchise de Sacramento va donc miser sur l'expérience du trio Schröder-LaVine-DeRozan pour perturber les défenses, et créer de l'espace pour Domantas Sabonis. L'Allemand est impatient de combiner avec le Lituanien, qu'il a croisé en NBA évidemment, mais aussi dans des compétitions internationales.

« J’ai hâte de jouer à ses côtés… On a eu quelques duels en Europe aussi, et maintenant il est de mon côté. On est dans la même équipe, donc j’ai vraiment hâte de me battre à ses côtés » promet Dennis Schroder, avant d'énumérer les qualités du meilleur rebondeur de la NBA. « Il y a cette façon avec laquelle il accélère le jeu dès qu’il prend un rebond, sa manière de rassembler tout le monde, et les coupes vers le panier qu’il permet. Il fait de supers passes, c’est un intérieur très physique, il pose de bons écrans, il est très efficace dans les petites espaces, et il peut shooter. Franchement, il est unique. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 75 28 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2024-25 * DET 28 25 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.2 2.0 0.5 1.2 0.2 10.8 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.