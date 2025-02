De’Aaron Fox n’a pas raté ses débuts avec les Spurs !

Après des journées d’attente et de rumeurs, puis un transfert enfin conclu, De’Aaron Fox est enfin sur le parquet avec le maillot des Spurs. Et en une rencontre, il a montré tout ce qu’il pouvait apporter à San Antonio et comment il peut faire monter d’un cran cette équipe. Le meneur de jeu a compilé 24 points (11/22 au shoot), 13 passes, 5 rebonds et 3 interceptions.

Avec ses points et ses passes décisives, et seulement un ballon perdu, l’ancien des Kings a mis la main sur 56 points des Texans. « Égoïstement, pour le coach que je suis, c’est le match complet que j’attendais pour une première sortie. On a vu le potentiel. C’est alléchant. Il est dynamique et va débloquer un élément totalement différent pour notre équipe », commente Mitch Johnson, le coach intérimaire de San Antonio.

Alors que les deux équipes étaient à égalité (125 partout) dans les ultimes secondes, c’est De’Aaron Fox, face à une prise à deux, qui a servi Victor Wembanyama. Ce dernier pénètre et provoque une faute, puis marquera le lancer-franc décisif pour San Antonio.

« Je l’ai dit aux gars, peu importe mon match, bon ou mauvais, je vais attirer l’attention. C’est ce qu’il s’est passé, puisque deux joueurs étaient sur moi. Mauvaise communication ou volonté, Victor a pu aller au cercle », souligne le néo-joueur des Spurs. « Superbe action dessinée par Mitch Johnson », a insisté le Français.

Une première très encourageante, appétissante même

Des grosses statistiques, une menace pour les défenseurs adverses, donc des espaces offerts pour Victor Wembanyama, et une victoire : on comprend que Mitch Johnson trouve alléchante l’arrivée de De’Aaron Fox dans le Texas. Chris Paul va également dans ce sens.

« J’ai, en quelque sorte, une idée de à quoi ça pourrait ressembler », analyse le vétéran. « Je pense au rythme avec lequel il joue, aux espaces sur le parquet. Il a joué avec de bons pivots mais personne comme Victor. On a même pas eu un entraînement encore, donc on veut apprendre et trouver les solutions. »

En premier quart-temps, les Spurs ont inscrit 35 points sans qu’un seul ne dépasse les 10 points. Pas moins de huit joueurs avaient inscrit un panier après douze minutes.

« La polyvalence de ce premier quart-temps, entre celui qui commence et celui qui termine l’action, offre tellement de combinaisons. L’équipe adverse doit trouver des solutions pour arrêter ça », se réjouit le coach de San Antonio, qui ne peut pas cacher son enthousiasme. « Le potentiel reste du potentiel, je ne vais pas minimiser cela. Pour dire le moins, Fox est un joueur dynamique. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 Total 514 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.