Les Spurs vainqueurs à Atlanta pour la première de De’Aaron Fox

De’Aaron Fox a réussi sa première avec les Spurs. Collectivement, d’abord, parce que San Antonio s’en est sorti in extremis à Atlanta (126-125) et renoue avec le succès après deux défaites de rang. Individuellement, ensuite, parce que l’ancien des Kings a montré de belles dispositions.

« Pour une première avec nous, c’est sûrement le match le plus complet que nous pouvions espérer de sa part », a notamment commenté l’entraineur des Spurs, Mitch Johnson, après la rencontre. « Nous avons vu son potentiel, c’est alléchant. Il est dynamique et va apporter quelque chose de complètement différent à l’équipe. »

Auteur de 18 points en première mi-temps avant de lever le pied et de terminer la rencontre à 24 points et 13 passes décisives en 37 minutes, le meneur de 27 ans a livré de belles promesses pour la suite. L’ancien joueur des Kings, sorti du banc en rotation de Chris Paul, s’est rappelé au bon temps de Sacramento, retrouvant rapidement ses automatismes avec Harrison Barnes et montrant une belle envie de partager la balle, notamment avec Victor Wembanyama.

C’est d’ailleurs son jeune compère français qui a permis aux Spurs (12e à l’Ouest) de sceller leur 22e victoire de la saison en 48 matchs. Sur la dernière possession, « Wemby », alors qu’il partait au dunk pour tout écraser, a provoqué la faute d’Onyeka Okongwu à trois secondes du terme. Il a ensuite converti son premier lancer-franc et loupé volontairement le deuxième, pour éteindre les derniers espoirs de victoire géorgienne.

« Wemby » inconstant

D’abord dans l’ombre de De’Aaron Fox et avec seulement 8 points en première période, Victor Wembayama a noirci la feuille de statistiques, avec ses 24 points à 8/15 aux tirs, 12 rebonds et 1 contre en 31 minutes. Il n’a toutefois pas dominé ses adversaires et a parfois peiné en défense, notamment face à Dominick Barlow.

Le scénario du match a, lui, été tout aussi virevoltant que lors du premier match à San Antonio en décembre, remporté par les Spurs d’un Victor Wembayama XXL (42 points) en prolongation (133-126). D’un +20 au retour des vestiaires (74-54) à une grosse frayeur en fin de match… La franchise texane, encore trop inconstante, notamment dans le troisième quart-temps, a fait le « yo-yo » toute la deuxième mi-temps. Mais sa vivacité sur les lignes de passes (16 passes), face à des Hawks peu précautionneux avec le ballon (20 pertes de balle), a fini par payer.

Malgré tout, Trae Young, plus agressif en deuxième mi-temps après avoir perdu neuf ballons en trois quart-temps, a donné de grosses sueurs froides aux supporters texans, avec ce tir primé à huit secondes du terme pour remettre les deux équipes à égalité (125-125). Avant que Victor Wembanyama se charge de lui rappeler qui est le All-Star des deux…

Pour continuer d’espérer disputer le « play-in », les Texans essayeront d’enchainer à Charlotte et Orlando en « back-to-back » lors du traditionnel « Rodeo Road Trip » de février. Un « back-to-back » se profile également pour les Hawks (9e à l’Est, 23 victoires – 28 défaites), battus lors de neuf de leurs dix dernières sorties, avec la réception des Bucks puis un déplacement chez les Wizards.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Opération séduction réussie pour De’Aaron Fox. Avec ses 24 points et 13 rebonds, le natif de La Nouvelle-Orléans (Louisiane) a fait forte impression : jamais avant lui un joueur des Spurs n’avait terminé à plus de 20 points et 10 passes pour un premier match avec les éperons. Il a aussi et surtout maintenu sa nouvelle franchise à flot en première mi-temps, lorsque Victor Wembanyama était sur le banc.

– Les Spurs ont égalé leur bilan de la saison dernière. Même si les Spurs ont connu un mois de janvier compliqué, cette première victoire en février leur permet d’égaler leurs 22 victoires acquises en 2023/24 pour l’an I du projet Wemby. En « seulement » 48 matchs, contre 82 l’an dernier.

– Zaccharie Risacher très discret. Titulaire, l’ailier tricolore des Hawks n’a guère eu l’occasion de se mettre en valeur. Il termine avec seulement 6 points à 3/8 aux tirs et 1 rebond en 23 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.