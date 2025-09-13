Franz Wagner plaide pour un retour d’Isaac Bonga en NBA

Lauri Markkanen aura été irrésistible durant cet Euro… sauf contre Isaac Bonga et l'Allemagne. Vendredi, la star finlandaise a souffert face à son vis-à-vis de la Mannschaft, remarquable par son activité défensive sur le joueur du Jazz. Au point que Franz Wagner veut voir Isaac Bonga revenir en NBA, où il est passé entre 2018 et 2022.

Sans doute arrivé trop tôt outre-Atlantique, l'ailier ne s'est jamais imposé, malgré une saison 2019/20 passée majoritairement dans le cinq de départ des Wizards. Désormais âgé de 25 ans, il a mûri dans son jeu, et s'est imposé comme l'un des plus solides défenseurs sur les ailes en Europe.

Lauri Markkanen en a fait les frais en demi-finale de l'Euro, pris dans l'étau du joueur allemand, avec un très faible 6/17 au tir pour 16 points, assez loin de ses 24.7 unités de moyenne avant la rencontre.

« Est-ce que je pense qu'Isaac mérite une autre chance en NBA ? Oui, en effet je le crois » a ainsi assuré Franz Wagner. « Je pense qu'il a montré depuis quelques saisons maintenant qu'il est un défenseur d'élite, qu'il shoote très bien à 3-points et qu'il peut faire quelques actions en sortie de dribble aussi. Je pense qu'il pourrait avoir de nombreuses équipes intéressées par Isaac. »

Suivi en début de free agency par plusieurs équipes

C'était en effet le cas en début d'été assure BasketNews, qui évoquait un Isaac Bonga « sur le radar de multiples équipes NBA ». L'Allemand a prolongé son bail avec le Partizan Belgrade jusqu'en 2027 mais son contrat dispose de clauses pour pouvoir rejoindre les Etats-Unis.

En Serbie, Isaac Bonga est devenu un joueur « 3&D » de choix, auteur de 7.7 points à 41.2% derrière l'arc, 4.5 rebonds, 0.7 interceptions et 0.5 contre en 25 minutes la saison passée en Euroleague.

Ses superbes prestations face à Lauri Markkanen, qu'il avait déjà muselé en phase de groupes à seulement 11 points (4/15 au shoot), pourrait relancer l'intérêt d'équipes pour l'ancien joueur drafté par les Lakers.

« Ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense en ce moment » a-t-il toutefois assuré après la demi-finale vendredi. « Je suis davantage concentré à m'assurer que l'on gagne la finale. »

Isaac Bonga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 22 6 15.2 0.0 60.0 0.4 0.7 1.1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 0.9 2019-20 WAS 66 19 50.4 35.2 81.2 1.1 2.3 3.4 1.2 2.4 0.7 0.9 0.3 5.0 2020-21 WAS 40 11 37.0 27.7 62.5 0.5 1.2 1.7 0.6 1.6 0.3 0.6 0.2 2.0 2021-22 TOR 15 5 23.1 25.0 62.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.5 0.1 0.1 0.8 Total 143 13 43.2 30.0 75.9 0.7 1.5 2.2 0.8 1.7 0.5 0.6 0.3 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.