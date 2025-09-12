L’Allemagne s’offre la troisième finale de son histoire à l’Euro

Deuxième médaille européenne de rang assurée pour l’Allemagne. Trois ans après le bronze, la Mannschaft jouera cette fois-ci pour l’or, dimanche soir à Riga.

Malgré une entame ratée, l’Allemagne s’est appuyée sur son trio de patrons, Dennis Schröder (26 points à 6/15 aux tirs et 10/10 aux lancers-francs, 12 passes, 5 rebonds mais 5 pertes de balles) – Franz Wagner (22 points à 6/19 aux tirs, 5 rebonds) – Daniel Theis (10 points, 11 rebonds), pour écarter la Finlande, trop maladroite (11/35 à 3-points) pour espérer un résultat lors de la première demi-finale de son histoire.

Wagner sonne la charge

Portés par des milliers de supporters et un duo Little-Jantunen inspiré, les hommes de Lassi Tuovi ont débuté sur un rythme d’enfer (11-18). Mais la Mannschaft a aussitôt répliqué. Profitant des pertes de balles des Finlandais (5 en 8 minutes) et des deuxièmes chances gagnées par Daniel Theis, le collectif d’Alan Ibrahimagic a changé la donne avec un 15-1 !

La montée en puissance de Franz Wagner et Dennis Schröder (33 points cumulés à la mi-temps) plus l’inhabituelle maladresse finlandaise de loin ont alors permis à l’Allemagne de compter 19 points d’avance en un clignement d'œil (49-30) !

Dépassés par le collectif allemand (15 passes décisives), les coéquipiers de Miikka Muurinen ont réduit l’écart à -14 à la pause (61-47). Et Lauri Markkanen, bien contenu en première mi-temps (16 points à 6/17 aux tirs, 8 rebonds au final), a tenté de prendre les choses en mains au retour des vestiaires (61-52).

Insuffisant toutefois pour faire douter la Mannschaft, particulièrement agressive et impeccable sur la ligne (26/31 aux lancers-francs). Le gang des loups a repris un 9-0 après un nouveau coup de chaud de Dennis Schröder, et plus globalement une belle adresse longue distance (11/22 à 3-points après 30 minutes, 14/35 au final).

Un réveil trop tardif

Moment choisi par les Finlandais pour réagir avec un 14-2 sous l’impulsion d’un excellent Olivier Nkamhoua (21 points à 6/8 aux tirs, 7/7 aux lancers, 9 rebonds), et le néo-Gravelinois Edon Maxhuni enflammant la Xiaomi Arena pour réduire l’écart à deux possessions pour la première fois depuis le premier quart-temps (77-71).

L’unique tentative de réveil, finalement, pour des Finlandais trop en échec de loin pour espérer revenir durablement (96-80). Sûrs de leurs forces, les champions du monde ont terminé le travail avec autorité.

L’Allemagne jouera le titre face au vainqueur de Turquie – Grèce ce dimanche soir. Il s’agira de la troisième finale de son histoire, après 1993 (or) et 2005 (argent). Quant à elle, la Finlande aura une ultime chance de monter sur le podium. Ce qui serait une première !

À Riga (Lettonie).