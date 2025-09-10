La Finlande éteint la Géorgie pour décrocher la première demi-finale de son histoire !

Eh non, les Géorgiens ne se partageront pas un million d’euros de primes en plus ! Trois jours après avoir sorti les Bleus, les coéquipiers de Tornike Shengelia (18 points, 4 rebonds, 5 passes) et Goga Bitadze (14 points, 6 rebonds), qui ont tous les deux fini aux vestiaires, ne verront pas le dernier carré de l’EuroBasket (93-79).

C’est « le gang des loups » – le surnom de l'équipe de Finlande – qui concrétise son exploit contre la Serbie de Nikola Jokic et s’offre la première demi-finale de son histoire. Une meute en pleine confiance (17/31 à 3-points !) après sa première mi-temps quasi-parfaite (+17 à la pause).

Et guidée par son duo Lauri Markkanen (17 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds) – Mikael Jantunen (19 points à 7/12 aux tirs, 5 rebonds).

10/15 à 3-points en première mi-temps !

Après une entame équilibrée et le duel à distance entre Markkanen et le duo Shengelia-Bitadze (12-12), les Susijengi ont pris la poudre d’escampette dès la fin du premier quart-temps grâce à un premier coup de chaud signé Sasu Salin et Mikael Jantunen (28-15).

Malgré la présence quasi discontinue du trio de stars géorgiennes, la troupe de Lassi Tuovi a continué d’appuyer sur l’accélérateur. Aidée en cela par le néo-Gravelinois Edon Maxhuni (9 points, 3 passes décisives en 8 minutes) et la pépite Miikka Muurinen, qui a enflammé la Xiaomi Arena après un alley-oop renversé suivi d’un tir du parking (40-28) !

Incroyablement adroite (10/15 à 3-points et 18 passes décisives à la pause), et aidée par un Kamar Baldwin apathique (2 points à 0/8 aux tirs, -1 d’éval en… 36 minutes), la Finlande a même atteint par deux fois les 20 points d’avance, juste avant et après la pause (57-37, 62-42).

Le réveil géorgien

Poussés par quelques centaines de supporters, en minorité dans des tribunes acquises à la cause finlandaise, les Géorgiens ont fini par réagir. Le sursaut d’orgueil est venu du facteur X, Duda Sanadze (19 points à 5/10 à 3-points), et de la défense (14 points encaissés dans le troisième).

Revenue sous la barre des 10 unités en fin de troisième acte (71-62), la sélection d’Aleksandar Dzikic a fait douter les hommes de Lassi Tuovi. Au courage, elle est revenue à -6 à 7 minutes de la fin après un dunk de Sandro Mamukelashvili (73-67) !

Mais les dieux du basket étaient finlandais. Les Géorgiens l’ont compris lorsque Miro Little a marqué de très loin au buzzer des 24 secondes, avant l’expulsion – houleuse – de Goga Bitadze sur une faute antisportive, suivie de jets de briquets (81-70).

Comme contre les Serbes, Elias Valtonen a planté le coup de poignard avec deux tirs primés extrêmement difficiles (87-74). Suivis de la 5e (grosse) faute de Tornike Shengelia et de la crucifixion d’Edon Maxhuni à 1’30 de la fin (93-79) !

Sur un nuage depuis le début de l’Euro à Tampere, et encore un cran au-dessus à Riga, la Finlande sera au rendez-vous des demi-finales ce vendredi, contre le vainqueur d’Allemagne-Slovénie. Et c’est déjà historique pour ce pays de 5,6 millions d’habitants, qui n’avait jamais fait mieux qu’une 6e place en 1967.

À Riga (Lettonie).