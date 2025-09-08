Une prime de 950 000 euros pour la Géorgie après sa victoire face aux Bleus

Depuis son indépendance, en 1991, la Géorgie n'avait jamais fait mieux qu'une 11e place à l'EuroBasket, en 2011. Mais en battant la France en huitième de finale de cette édition 2025, Tornike Shengelia et ses coéquipiers s'assurent une place dans le Top 8 européen ! Évidemment, c'est tout un pays qui célèbre cette réussite.

Ce n'est pas terminé, puisque la Géorgie peut atteindre le dernier carré, et ainsi rêver d'une médaille, en cas de succès contre la Finlande de Lauri Markkanen, en quart de finale.

Néanmoins, la victoire face aux Bleus est déjà le plus grand exploit de l'histoire du basket géorgien, et le Premier ministre Irakli Kobakhidze a donc annoncé une grosse prime financière pour Les Croisés d'Aleksandar Dzikic.

« Étant donné notre résultat historique en basket, je voudrais célébrer cela avec une prime financière appropriée de la part du gouvernement » a expliqué le chef du gouvernement en conseil des ministres. « Nous allons allouer 3 millions de laris pour le succès déjà obtenu et pour chaque victoire future à l'EuroBasket. »

Trois millions de laris, ça fait 948 000 euros. Une somme qui pourrait doubler en cas de succès face à la Finlande.