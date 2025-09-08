NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Une prime de 950 000 euros pour la Géorgie après sa victoire face aux Bleus

Publié le 8/09/2025 à 15:03 Twitter Facebook

Le Premier ministre de la Géorgie, Irakli Kobakhidze, a alloué une prime d'environ 950 000 euros à l'équipe nationale après son succès face à l'Equipe de France.

La GéorgieDepuis son indépendance, en 1991, la Géorgie n'avait jamais fait mieux qu'une 11e place à l'EuroBasket, en 2011. Mais en battant la France en huitième de finale de cette édition 2025, Tornike Shengelia et ses coéquipiers s'assurent une place dans le Top 8 européen ! Évidemment, c'est tout un pays qui célèbre cette réussite.

Ce n'est pas terminé, puisque la Géorgie peut atteindre le dernier carré, et ainsi rêver d'une médaille, en cas de succès contre la Finlande de Lauri Markkanen, en quart de finale.

Néanmoins, la victoire face aux Bleus est déjà le plus grand exploit de l'histoire du basket géorgien, et le Premier ministre Irakli Kobakhidze a donc annoncé une grosse prime financière pour Les Croisés d'Aleksandar Dzikic.

« Étant donné notre résultat historique en basket, je voudrais célébrer cela avec une prime financière appropriée de la part du gouvernement » a expliqué le chef du gouvernement en conseil des ministres. « Nous allons allouer 3 millions de laris pour le succès déjà obtenu et pour chaque victoire future à l'EuroBasket. »

Trois millions de laris, ça fait 948 000 euros. Une somme qui pourrait doubler en cas de succès face à la Finlande.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes