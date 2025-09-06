L’exploit de la Finlande : la Serbie au tapis !

Contrairement à l'Allemagne et la Turquie, qui ont aussi galéré ce samedi, la Serbie est passée à la trappe lors de ce premier match couperet, dès les huitièmes de finale face à la Finlande ! Les hommes de Lassi Tuovi avaient le parfait profil de coupeurs de tête, et ont été remarquables jusqu'au bout, que ce soit Lauri Markkanen mais aussi ses lieutenants, à l'image du final époustouflant d'Elias Valtonen !

La Finlande a vite laissé son costume d'outsider sur le banc, débutant la partie par un 11-1 ! L'agressivité de Lauri Markkanen sur sa claquette dunk “and one”, et les deux flèches à 3-points de Mikael Jantunen ont vite placé les Serbes devant leurs responsabilités. Et les hommes de Svetisvla Pesic n'ont pas tremblé !

Malgré de nouveaux paniers de la Finlande dont un tir somptueux de Lauri Markkanen à mi-distance puis un 3+1 en tête de raquette, la Serbie a progressivement redressé la barre, avec Nikola Jokic pour finir au dunk, la paire Jovic-Avramovic à 3-points, puis une claquette du Joker suivie d'un lay-up de Nikola Jovic pour terminer le premier acte à seulement -4 (24-28) !

Les débats ont été bien plus équilibrés ensuite et aucune des deux équipes n'a reculé, offrant un magnifique “mano a mano” jusqu'à la fin du match. Aux côtés d'un Nikola Jokic plus agressif, les deux paniers à 3-points de Vasilije Micić et celui de Nikola Jovic ont permis aux Serbes de virer en tête à la pause (48-44). Mais tout restait à faire face à ces Finlandais qui n'ont décidément peur de rien !

Elias Valtonen pour forcer la décision

A leur tour à 3-points, Miro Little, Elias Valtonen, puis l'inusable Sasu Salin par deux fois ont remarquablement épaulé Lauri Markkanen pour replacer la Finlande en tête (62-57). Le salut serbe est alors venu d'Ognjen Dobric sur un lay-up puis un 3-points qui a remis les deux équipes à égalité peu avant le début du dernier quart-temps (66-66).

Malgré ses grosses séquences défensives et la montée en régime de Nikola Jokic, la Finlande a gardé le cap s'appuyant cette fois sur deux flèches lointaines de Miika Muurinen (75-71). Marko Guduric a rallumé la lumière au meilleur moment, à 3-points, puis Nikola Jokic a arraché un 2+1 devant Lauri Markkanen pour replacer la Serbie en tête à l'entrée du “money-time” (77-75). Le facteur X de cette fin de match s'est finalement nommé Elias Valtonen, auteur de deux paniers à 3-points et d'une claquette qui ont tout changé ! Sonnés, les Serbes ont réussi par répondre une première fois par Jovic dans le corner avant de lâcher prise, Lauri Markkanen finissant le boulot aux lancers pour assurer la victoire : 92-86 !

Ce succès de la Finlande, c'est un message d'alerte (de plus) aux favoris qui joueront leur 8e de finale demain, dont la France, qui devra venir à bout de la Géorgie afin de retrouver ces diaboliques finlandais en quart-de-finale !