Un Nikola Jokic record envoie la Serbie en 8e de finale

Comme en NBA, les adversaires de Nikola Jokic ont le choix : le couper de ses coéquipiers pour qu'il score ; l'empêcher de marquer pour qu'il ne soit qu'un passeur. Samedi, la Lettonie avait opté pour la première option avec Kristaps Porzingis en boîte, et ça donne un record de points en sélection pour Nikola Jokic (39 points) et surtout une victoire de la Serbie (84-80).

Malgré l’absence de son capitaine Bogdan Bogdanovic, blessé aux ischios, la Serbie empoche une 3e victoire d'affilée, synonyme de qualification pour les 1/8e de finale. Pour la Lettonie, c'est un deuxième revers en trois matches, et il va falloir éviter tout niveau faux pas pour passer ce tour, et profiter d'un bon tableau pour les phases finales.

La Serbie tremble un peu…

Alors qu'ils contrôlaient la rencontre, au point de mener de 12 points à cinq minutes de la fin (75-63) grâce à l'adresse extérieure de Marko Guduric, Aleksa Avramovic et Ognjen Dobric, les Serbes vont se faire peur. À moins de deux minutes de la fin, Davis Bertans a d'abord réduit l’écart avec un tir lointain (79-75), puis Kristaps Porzingis a mis ses lancers pour entretenir l'espir. Et c'est finalement Arturs Kurucs qui a enflammé l’Arena Riga avec un 3-points dans le corner (82-80).

Il reste alors une minute à jouer, et c'est Jokic qui va finir le boulot côté serbe avec une faute bien provoquée et deux lancers inscrits (84-80). Rihards Lomazs dans la peinture et Bertans à 3-points loupent la cible, et le score n'évoluera pas dans la dernière minute. Derrière un Jokic impérial, Filip Petrusev s'est fait pardonner de son expulsion de la veille avec 12 points.