L’Allemagne met K.O. le Portugal dans le dernier round

Pour sa première qualification à ce stade de la compétition reine, le Portugal aura joué crânement sa chance face aux champions du monde allemands. Malheureusement, ils n'auront pu tenir que trois quart-temps… En panne d'adresse, la Mannschaft a réussi à régler la mire pour le dernier quart (un cinglant 33-7), parfait pour créer un écart final qui est plutôt trompeur sur la physionomie d'un match plus disputé (85-58).

Les leaders Franz Wagner (16 points) et Dennis Schröder (16 points) ont été parfaitement secondés par Maodo Lo (12 points) et Tristan Da Silva (11 points) qui ont pris le relais en dernier quart-temps. En face, Neemias Queta (18 points, 11 rebonds) et ses coéquipiers ont été valeureux, mais trop fatigués en fin de match.

Le Portugal mène à la pause !

Comme la Suède face à la Turquie, le Portugal donne du fil à retordre à son adversaire allemand, pourtant large favori, en première mi-temps. La Mannschaft prend logiquement le meilleur départ et remporte le premier quart (17-12) avec Isaac Bonga qui s'illustre au sein d'un collectif bien huilé. Mais Neemias Queta décolle au contre sur Dennis Schröder et c'est tout le Portugal qui fait de la résistance.

Ils passent même un 14-2 en deuxième quart pour reprendre l'avantage, grâce à Daniel Relvao qui propose un ancrage intérieur. Queta revient à l'action et écrase un gros dunk alors que l'Allemagne cafouille un peu son basket, sans le moindre panier inscrit pendant près de trois minutes.

Schröder (8 points, 3 passes) et Wagner (10 points mais 3/10 aux tirs) remettent leur équipe dans le sens de la marche après plusieurs stops bien sentis et un gros dunk en transition de l'ailier du Magic. Mais, à la pause, le Portugal mène pourtant d'un petit point (32-31), bien décidé à jouer sa carte à fond. En cela, ils sont bien aidés par des Allemands complètement en travers en adresse avec un tout petit 1/18 à 3-points (6% !) sur la mi-temps.

Un 33-7 cinglant en dernier quart !

Petite nation de basket, le Portugal joue à fond son rôle de poil-à-gratter mais elle nous offre une action Vidéo Gag en début de 3e quart, avec Queta et son meneur, Diogo Gameiro qui se percutent et offrent un panier tout cuit à Bonga ! Queta se reprend bien à la conclusion d'un alley oop rondement mené, qui permet à son équipe de rester en embuscade, à -2.

L'Allemagne hausse un peu le ton et crée le plus gros écart du match quand Bonga trouve la cible derrière l'arc (52-43). On pense les Allemands enfin lancés, mais le Portugal refuse toujours de craquer et revient à une longueur seulement avant le dernier quart (52-51).

Après une série de 22 ratés de suite à 3-points, les Allemands démarrent le dernier quart d'un 11-0 cinglant. Maodo Lo et Andreas Obst font enfin mouche de loin et ça donne rapidement +12, puis +20 ! Travante Williams a beau répliquer de loin aussi, le Portugal est balayé par le réalisme allemand dans le clutch (22-5 en 7 minutes, 33-7 au final). Tristan Da Silva plante les ultimes banderilles, avec 11 points en 14 minutes, et l'Allemagne se détache définitivement (85-58).