Neemias Queta prêt à franchir un cap à Boston

Pour la première fois de sa carrière, Neemias Queta va participer à une grande échéance internationale avec le Portugal. Il s'agira de l'EuroBasket 2025 et, après s'être mesuré à Nikola Jokic, Alperen Sengun ou encore Kristaps Porzingis en phase de poules, il espère que cette compétition le lancera au mieux pour la prochaine saison NBA.

« C'est toujours bien de prendre de l'avance sur les autres […] et ça va être une transition en douceur vers le training camp à Boston, mais le principal sera de jouer et de se battre » déclare le natif de Lisbonne. « On sait à quel point c'est difficile à ce niveau, mais j'ai le sentiment que ça fait quelques années que l'on se construit une bonne base. L'équipe est jeune, remplie de joueurs déterminés à se faire un nom, donc place à la compétition. »

Avant ça, Neemias Queta a cependant dû passer par la case opération en mai, à cause de son genou gauche (arthroscopie). Il dit aujourd'hui être « sur la bonne voie » quant à sa rééducation, même si « se rétablir n'est pas facile », et nul doute que l'intérieur de 26 ans se motive en pensant à cette saison 2025/26 qui pourrait bien être synonyme d'explosion pour lui.

Gagner en responsabilités… et en agressivité

Car, avec les départs estivaux de Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet, les Celtics devraient purement et simplement se tourner vers leur joueur portugais (le premier de l'histoire) pour occuper la place de pivot titulaire.

« Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, mais je pense être dans une position où je progresse et où je me développe à un rythme régulier, avec de grandes responsabilités » explique le champion 2024. « Je vais devoir me montrer chaque jour, en étant régulier. Je bosse là-dessus et j'ai la sensation d'être prêt pour ça, donc j'espère vivre une grande année et je pense que je vais répondre présent. On n'est pas vraiment l'équipe que tout le monde considère comme la meilleure, mais on va prouver le contraire. »

Après plusieurs années à travailler dans l'ombre, chez les Kings et donc chez les Celtics (4.7 points et 3.6 rebonds de moyenne en carrière), Neemias Queta semble paré au décollage dans le Massachusetts. En ce sens, il a passé l'été à identifier les secteurs sur lesquels il lui fallait progresser, afin de devenir un vrai joueur de rotation NBA.

« Le principal sera d'être en forme physiquement, de prendre les bonnes décisions balle en main et de m'assurer de bien finir mes actions » considère à ce propos le 39e choix de la Draft 2021. « Je veux aussi augmenter mes pourcentages et mes tentatives aux lancers-francs. Je veux être agressif et améliorer mes chiffres sur la ligne. Je bosse toujours mon tir à 3-points, car on ne sait jamais quand on en aura besoin, et même si je ne suis pas un grand shooteur, je sais que je les prendrai avec confiance si je suis ouvert. »