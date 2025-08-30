Lauri Markkanen en mode « Jordan » face à la Grande-Bretagne

Il y a trois ans, Lauri Markkanen avait déjà impressionné en inscrivant 43 points face à la Croatie lors de l'Euro. Il avait alors intégré le Top 15 des meilleures performances individuelles dans un championnat d'Europe.

Bis repetita hier soir, face à la Grande-Bretagne, avec une nouvelle performance de choix : 43 points à 13/22 aux tirs dont 7/13 à 3-points. Avec également 4 interceptions pour 38 d’évaluation… en 23 minutes !

« Sa façon de jouer ne nous enlève rien. Il trouve les bons sports, on lève les yeux et tout à coup, il a déjà 30 points au compteur » explique son coéquipier, Andre Gustavson. « Il ne force rien, ne fait rien de plus, et notre équipe sait où le trouver. Cela nous facilite la tâche, mais c'est aussi un effort collectif ».

Un « Shrug » finlandais

Trop rapide, trop puissant et trop technique, le « Finnisher » a écœuré tous les défenseurs britanniques qui se sont présentés face à lui, que ce soit derrière la ligne à 3-points ou au poste. Au point d'imiter le fameux « Shrug » (haussement d'épaules) de Michael Jordan, comme pour signifier qu'il était simplement injouable…

« Mon travail consiste avant tout à ne pas tout gâcher » explique le sélectionneur finlandais, Lassi Tuovi. « Je le laisse jouer, je lui donne de la liberté, mais il évolue depuis longtemps dans le système des équipes nationales juniors, et beaucoup de choses qu'il fait viennent naturellement, c'est pourquoi cela semble si facile. Bien sûr, c'était une performance sensationnelle et je suis heureux pour les fans qui pu voir un tel spectacle chez eux ».

Car la Finlande dispute son premier tour à Tempere, à domicile. De quoi offrir un sacré spectacle aux fans locaux.