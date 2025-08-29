NBA
Avec 43 points inscrits en 23 minutes, Lauri Markkanen écrabouille la Grande-Bretagne

Le « Finnisher » a frappé très fort, avec un match à 43 points en 23 minutes face à la Grande-Bretagne. Et ça fait deux victoires en deux matchs pour la Finlande !

Lauri MarkkanenFrustré par ses saisons sans saveur à Utah, Lauri Markkanen a pris l'habitude de se venger dans les tournois FIBA. Nouvelle démonstration face à la Grande-Bretagne, avec 43 points à 13/22 au tir… en 23 minutes !

De quoi permettre à la Finlande de s'imposer (109-79) et de pointer à deux victoires en deux matchs.

Plus tôt, la Lituanie de Rokas Jokubaitis (21 points, 12 passes) et Jonas Valanciunas (19 points) avait facilement disposé (94-67) du Monténégro de Nikola Vucevic (20 points, 10 rebonds).

Pour la Serbie, ce fut par contre plus difficile qu'envisagé (80-69) face au Portugal, malgré un Neemias Queta limité à 6 points. Le tandem Jokic/Jovic a ainsi dû s'employer, alors que Bogdan Bogdanovic s'est blessé…

Par Dimitri Kucharczyk
