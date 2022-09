L’Allemagne se console (un peu) avec la médaille de bronze

Comme souvent dans les « petites finales » des tournois FIBA, les deux équipes ont du mal à lancer leur match. Les ballons perdus s’enchaînent, les dunks ratés aussi, et les joueurs des deux côtés semblent fatigués.

Mateusz Ponitka prend deux fautes rapides et si Aleksander Balcerowski distribue les contres, il n’y a guère que les coupes de Michal Sokolowski qui alimentent la marque de la Pologne. La bonne nouvelle pour eux, c’est que Dennis Schröder et l’Allemagne ne sont pas très percutants, et l’écart est minime (19-14) après un quart-temps.

La Mannschaft fait tourner mais perd complètement son rythme, et Michal Sokolowski rapproche son équipe en piégeant encore la défense adverse par ses mouvements. Avec quelques paniers de Dennis Schröder, et un gros impact de Johannes Voigtmann, l’Allemagne refait tout de même un écart (36-23) à la pause.

La Pologne semble sur les rotules, à l’image d’un Mateusz Ponitka piégé par les fautes, mais cette équipe a du coeur, et un panier extérieur de Jakub Garbacz offre un boost d’adrénaline à sa sélection.

AJ Slaughter l’imite dans la foulée et les deux hommes enchaînent de nouvelles réussites en fin de troisième quart-temps pour recoller à deux petites possessions (54-49).

Le tandem Slaughter – Garbacz continue d’ailleurs de donner des sueurs froides au public allemand, et il égalise à 59 partout à 7min35 de la fin du match. Gordon Herbert doit demander un temps-mort pour calmer ses joueurs, en particulier Dennis Schröder qui semble totalement sorti de son match et enchaîne les actions négatives.

C’est finalement à 3-points, grâce à son duo de Johannes (Voigtmann et Thiemann), que la Mannschaft va retrouver de l’air. La Pologne voit son adversaire s’envoler à nouveau et ne parvient pas, cette fois, à recoller, alors que Dennis Schröder punit la défense polonaise qui lui laissait trop d’espaces de loin. Avec 15 nouveaux tirs extérieurs, l’Allemagne boucle son tournoi avec 118 shoots à 3-points réussis. Un record sur un Euro pour une équipe.

Surtout, elle s’impose (82-69) dans cette « petite finale » et décroche finalement le bronze dans son EuroBasket.