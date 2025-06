Bojan Bogdanovic annonce sa retraite

Fin de carrière pour Bojan Bogdanovic, qui l’a annoncé sur Instagram. Âgé de 36 ans, le Croate n’a pas su se relever de ses opérations au pied, qui lui ont valu de ne plus fouler un parquet depuis le mois d’avril 2024.

« Parfois, dans la vie, vous ne choisissez pas le moment : c’est le moment qui choisit pour toi. Après 14 mois à me battre contre une blessure au pied, deux opérations et d’innombrables efforts pour revenir sur le terrain, le moment est venu pour moi de refermer un chapitre. Après plus de deux décennies à jouer, le moment est venu pour moi de dire au revoir au basket » a écrit l’arrière/ailier, modèle de régularité.

Arrivé en NBA en 2014, soit trois ans après sa Draft en 2011 (31e position), Bojan Bogdanovic aura donc disputé dix saisons dans la ligue, pour 15.6 points, 3.6 rebonds et 1.7 passe de moyenne (à 46% au tir, 39% à 3-points et 86% aux lancers). Évoluant principalement à Brooklyn et Utah, mais aussi à Indiana, Detroit, Washington et New York.

Meilleur marqueur des JO 2016 de Rio

C’est justement chez les Knicks que le natif de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, a joué son dernier match. Statistiquement, sa meilleure saison restera celle qu’il a passé chez les Pistons en 2022/23 : 21.6 points, 3.8 rebonds et 2.6 passes de moyenne, à 49% au tir (dont 41% à 3-points) et 88% aux lancers-francs.

Jamais sacré aux États-Unis, et même jamais apparu en finale de conférence malgré de superbes campagnes avec le Jazz, Bojan Bogdanovic aura cependant brillé en Europe, avec le Cibona Zagreb puis avec le Fenerbahçe. Remportant, entre autres, un titre de champion en Croatie et un titre de champion en Turquie.

« Bogey » a également souvent porté le maillot croate, sans gagner de médaille non plus, mais flambant notamment aux Jeux olympiques 2016 : 25.3 points de moyenne et un statut de meilleur marqueur de ce tournoi à Rio.

Bojan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BRK 78 24 45.3 35.5 82.1 0.6 2.1 2.7 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 9.0 2015-16 BRK 79 27 43.3 38.2 83.3 0.5 2.8 3.2 1.3 1.5 0.4 1.5 0.1 11.2 2016-17 * All Teams 81 26 44.5 36.7 89.3 0.5 3.0 3.4 1.4 1.8 0.4 1.6 0.1 13.7 2016-17 * BRK 55 27 44.0 35.7 87.4 0.4 3.2 3.6 1.6 1.8 0.4 1.7 0.1 14.2 2016-17 * WAS 26 23 45.7 39.1 93.4 0.5 2.5 3.1 0.8 1.8 0.4 1.5 0.2 12.7 2017-18 IND 80 31 47.4 40.2 86.8 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 0.7 1.3 0.1 14.3 2018-19 IND 81 32 49.7 42.5 80.7 0.4 3.7 4.1 2.0 1.7 0.9 1.7 0.0 18.0 2019-20 UTH 63 33 44.7 41.4 90.3 0.6 3.5 4.1 2.1 1.8 0.5 2.5 0.1 20.2 2020-21 UTH 72 31 43.9 39.0 87.9 0.6 3.4 3.9 1.9 1.6 0.6 1.8 0.1 17.0 2021-22 UTH 69 31 45.5 38.7 85.8 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 1.7 0.0 18.1 2022-23 DET 59 32 48.8 41.1 88.4 0.6 3.2 3.8 2.6 1.9 0.6 2.3 0.1 21.6 2023-24 * All Teams 57 26 45.4 39.8 78.5 0.4 2.3 2.7 1.7 1.7 0.5 1.8 0.1 15.2 2023-24 * NYK 29 19 43.0 37.0 80.0 0.3 1.7 2.0 0.9 1.3 0.2 1.3 0.0 10.5 2023-24 * DET 28 33 46.8 41.5 77.9 0.5 2.9 3.4 2.5 2.0 0.8 2.3 0.1 20.2 Total 719 29 46.0 39.4 85.9 0.5 3.0 3.6 1.7 1.7 0.6 1.7 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.