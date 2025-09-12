Hors de question de revenir en Europe pour la révélation Miikka Muurinen

Impossible de passer à côté du « Slim Jesus » finlandais, Miikka Muurinen, depuis le début de cet Euro. Le benjamin de la compétition a en effet signé certaines des actions les plus dingues depuis le début des hostilités, des dunks surpuissants et aériens qui l'ont révélé aux yeux du basket européen.

Car c'est un paradoxe, mais il est arrivé dans cet EuroBasket avec une réputation presque plus grande de l'autre côté de l'Atlantique que sur le Vieux Continent. Et l'ailier-fort compte bien rester dans cette voix.

Joueur sur le circuit lycéen avec l'Arizona Compass Prep, le joueur de 18 ans a encore un an devant lui (il est devenu majeur en juillet et n'avait pas demandé à avancer son éligibilité) avant de possiblement rejoindre la NCAA, puis la NBA, son objectif. Miikka Muurinen fait partie des meilleurs lycéens du pays (15e selon le classement d'ESPN, 13e pour le site spécialisé 247Sports) et a assuré à BasketNews vouloir rester aux Etats-Unis pour la suite de sa formation. Interrogé sur l'option de revenir en Europe ou de jouer en Euroligue en début de carrière, le joueur est catégorique : « Non, ce sera la fac » a-t-il ainsi rétorqué. « J'ai encore un an au lycée, puis l'université. »

Formé entre la Finlande et l'Espagne (le Zentro Madrid, vu lors du tournoi U18 le Cholet Mondial Basket en 2023 et 2024), Miikka Muurinen est désormais attendu au sein d'une université prestigieuse en 2026/27.

Le Finlandais a reçu neuf offres, parmi lesquelles Kentucky, UCLA, Michigan ou encore Texas Tech. Lors de cet Euro 2025, sur des séquences limitées, il tourne à 6 points et 2 rebonds en 10.,1 minutes de moyenne. Il s'était notamment montré lors du huitième de finale contre la Serbie, avec sept points dans le dernier quart-temps.