Lauri Markkanen, en mission et à un pas de l’histoire

Arrivé en NBA il y a huit ans, Lauri Markkanen n'a encore jamais disputé les playoffs. Alors forcément, la demi-finale de l'Euro qui se profile contre l'Allemagne constitue déjà le match le plus important de sa carrière. Et c'est carrément le plus important de l'histoire de la Finlande !

« Il n'y a pas besoin de trouver de la motivation ou de l'énergie pour jouer ce genre de match sous pression » tente-t-il toutefois d'évacuer. « Il s'agira simplement d'apporter quelques petits ajustements par rapport à la façon dont on peut jouer notre style de jeu et on verra jusqu'où ça mène. […] On se prépare juste pour le prochain match, c'est tout ce qui importe. C'est évidemment bien d'en être arrivé là et c'était l'un de nos objectifs, mais on se concentre déjà sur le prochain match. »

Il reste deux matchs à la Finlande et une victoire, en demi-finale ou lors de la « petite finale », lui garantira sa première médaille internationale. La pression sera donc forte, même si c'est l'Allemagne qui aura le plus à perdre, en tant que grande favorite de la compétition…

Inspiré par… Dirk Nowitzki

De son côté, Lauri Markkanen (24.7 points, 7.9 rebonds, 2.6 passes et 2.6 interceptions) s'imagine évidemment bien mettre fin au rêve allemand. D'autant que l'un de ses modèles n'est autre que… Dirk Nowitzki. Légende de la Nationalmannschaft…

« Je lui ai parlé à quelques reprises et c'est un mec génial, en plus d'avoir été un super joueur » l'encense le Finlandais. « J'essaie juste de faire quelque chose de similaire à ce qu'il a accompli… C'était l'un des plus grands joueurs de tous les temps, donc suivre son chemin ne sera pas facile, mais je fais de mon mieux. »

Si Dirk Nowitzki n'a peut-être jamais gagné l'Euro, il a en revanche aidé l'Allemagne à décrocher deux médailles internationales : le bronze lors de la Coupe du monde 2002 et l'argent lors de l'Eurobasket 2005. Avec également deux titres de MVP du tournoi, ces années-là.

Vingt ans après, Lauri Markkanen reste donc en lice pour imiter son glorieux aîné… et même faire mieux que lui. Grâce à tout le travail qu'il a fourni au fil des années et surtout au cours des derniers mois.

« Au niveau de la mentalité, je pense avoir grandi » décrit le joueur du Jazz. « Je joue à mon rythme et je sais où je veux recevoir le ballon, comment obtenir et me créer le tir que je veux, puis ce n'est plus qu'une question de réussite ou d'échec… Je sais que je peux déclencher mon tir à tout moment et je pense que c'est important. J'ai beaucoup travaillé sur mon maniement du ballon et sur mon tir en sortie de dribble, donc je pense que ce sont les principaux axes de progression. J'avais de grandes attentes envers moi-même et je savais que rien ne serait facile : les défenses et les adversaires ont commencé à me retirer certaines choses, mais je pense avoir quand même réussi à m'en sortir et identifié et les points sur lesquels je peux encore progresser. J'essaie juste de donner le meilleur de moi-même au quotidien et d'aider l'équipe à gagner. »

Crédit photo : FIBA.com

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.