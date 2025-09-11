La Finlande ne veut pas que le rêve s’arrête

La Finlande réalise le plus beau parcours de son histoire à l’EuroBasket puisque le pays va jouer sa première demi-finale du tournoi, suite à son succès obtenu face à la Géorgie (93-79), au terme d’un match où les Finlandais ont particulièrement brillé derrière l’arc avec un superbe 17/31 à 3-points.

De quoi rendre fier le capitaine Sasu Salin qui dispute son sixième EuroBasket, 14 ans après le premier.

« Si on revient 14 ans en arrière, je n’aurais jamais pu imaginer que l’on se retrouve dans une telle situation » explique-t-il. « Cela ressemble à un rêve. Les gars s’améliorent et nous devenons meilleurs année après année. »

Un rêve qui a commencé à devenir réalité après la victoire face à la Serbie en huitième de finale, alors que les Serbes étaient parmi les grands favoris de ce tournoi. Pourtant, la Finlande a pu compter sur un super collectif porté par un Lauri Markkanen brillant depuis le début de la compétition, avec 24.7 points et 7.9 rebonds de moyenne.

Une mentalité de gagnants

« Après avoir battu la Serbie, nous avions déjà l’impression d’avoir accompli quelque chose d’important » développe le capitaine finlandais. « Être dans le carré final, c’est quelque chose d’incroyable. »

Qualifiée en demi-finale, la Finlande ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère pouvoir jouer la première finale de son histoire. Toutefois, il faudra venir à bout de l’Allemagne, qui n’a toujours pas perdu le moindre match depuis le début de cet Euro et qui sort tout juste d'un succès face à la Slovénie de Luka Doncic (99-91).

« On va jouer cette demi-finale en se disant qu’on va gagner ce match » assure Sasu Salin. « On va se préparer et effectuer les ajustements nécessaires. Ensuite, nous allons jouer en pensant que nous allons gagner. »

Rendez-vous ce vendredi, à 16h00, pour voir si la Finlande peut continuer son parcours déjà historique en s’offrant, une nouvelle fois, l’un des favoris de ce tournoi.

Crédit photo : FIBA