Draft 2025 | Présentation de Nolan Traoré (Saint-Quentin)

Des débuts météoriques avec le Centre Fédéral, puis avec Saint-Quentin, et le choix de rester au SQBB pour poursuivre son ascension… Nolan Traoré semblait paré au décollage pour cette Draft 2025. Le voyage ne s’est pas fait sans quelques péripéties. Et les prévisions sur sa place dans la hiérarchie en ont été bouleversées. Le jeune meneur français n’est plus le Top 10 quasi assuré que l’on pouvait imaginer il y a encore quelques mois.

Il pourrait même ne plus être le premier Français appelé par Adam Silver le 25 juin prochain. Cela ne signifie pas pour autant que le petit frère d’Armel Traoré a perdu ce qui le rendait si prometteur depuis plusieurs années déjà.

Nolan Traoré ne paie pas une régression, mais plutôt une stagnation de sa production avec Saint-Quentin, quand d’autres prospects se sont révélés en NCAA au même moment.

Car le joueur de 18 ans reste un des meilleurs meneurs de cette cuvée, capable de merveilles à la distribution, mais aussi de scorer à l’occasion. Il possède une expérience unique pour un joueur de son âge à son poste dans cette Draft et une marge de progression certaine pour confirmer certains flashs vus ça et là depuis deux ans.

Profil

Poste : meneur

Taille : 1,91m

Poids : 90kgs

Equipe : Saint-Quentin

Stats 2024/25 : 11,7 points (à 39%), 1,7 rebond, 5 passes en 22,6 minutes (saison régulière et playoffs de Betclic Elite confondus) ; 13,4 points (à 43,3 %), 2,4 rebonds, 4 passes en 24 minutes (Champions League).

Points forts

– La distribution. Dans le Top 10 des meilleurs passeurs de Betclic Elite, dans le Top 20 de la Champions League, Nolan Traoré sait diriger une équipe avec maturité et à propos. Ce qui n’est pas une mince affaire à son âge. Peut-être pas le plus spectaculaire des distributeurs, il lit bien le jeu et fait régulièrement les bonnes passes au bon moment.

– La vitesse. Nolan Traoré parvient notamment à créer des décalages grâce à la vivacité de son premier pas et sa capacité à accélérer sa course et son dribble sur une courte distance. Son premier pas devrait aussi rencontrer un certain succès en NBA avec un jeu un peu plus ouvert sur demi-terrain, mais aussi en transition.

Points faibles

– Le tir extérieur. C’est l’un des principaux points qui l’a fait lentement chuter dans les mock drafts. Capable d’artiller de loin (il avait débuté la saison de Champions League par un match à 27 points à 4/10 derrière l’arc), Nolan Traoré peine à faire de son shoot une véritable arme dans son jeu. Le Français n’est pas franchement plus convaincant aux lancers-francs (71 % en Betclic Elite) et il va falloir sans doute une bonne dose de travail individuel s’il doit un jour devenir un danger dans le périmètre.

– La régularité. Encore jeune, Nolan Traoré doit encore progresser d’un match à un autre, voire au fil d’un même match. Le joueur de Saint-Quentin est capable de livrer une sortie à 20 points en début de saison à Nanterre, puis d’enchaîner trois matchs sans relief, ni réussite. Ce genre de passages à vide devra être corrigé, même si la maturité des purs meneurs de jeu se fait parfois davantage sur la durée.

Comparaison

Une faculté à accélérer le jeu sur demi-terrain comme en contre-attaque, un bon jeu de passes mais encore des difficultés dans la finition, il y a des reflets de Scoot Henderson dans le profil de Nolan Traoré, sa vitesse et son premier pas rappelant également Dejounte Murray. Sa facilité dans les déplacements ballon en main, notamment sur « pick-and-roll » évoquent aussi LaMelo Ball.

Pronostic

Entre la fin de la lottery et la 25e place, tout est possible pour Nolan Traoré. Son invitation dans la « Green Room » indique que l’intérêt existe a minima pour le Français dans les 15 premières places de cette promotion.