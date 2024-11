Les Spurs très rassurants sur l’état de santé de Gregg Popovich

Pas sûr que Gregg Popovich ait beaucoup apprécié de voir ses joueurs s’incliner chez les Clippers lundi après avoir conclu le premier quart-temps en menant 40-16. Mais l’état de santé était en tout cas présent dans les esprits de ses joueurs à Los Angeles, même si la franchise de San Antonio tente de se montrer rassurante.

« Il ira bien. Il va bien » a assuré son suppléant, l’assistant Mitch Johnson, après la rencontre. « J’ai discuté avec lui hier soir (dimanche soir, ndlr), il avait le moral. Et on est impatient qu’il revienne. » Le légendaire entraîneur des Spurs reste absent pour une durée indéterminée après une alerte médicale survenue le week-end dernier. Il ne sera pas sur le banc mercredi contre Houston.

Le quotidien de son effectif en est forcément bouleversé, même pour les derniers arrivés à Fort Alamo.

« Il y a certaines choses que vous vous attendez à voir quand vous arrivez à la salle, tu vas voir telle personne, tu vas avoir telle routine » raconte Chris Paul. « Alors quand quelque chose vient perturber cette routine, tout est différent, en particulier avec quelqu’un comme Pop. »

« Si on ne défend pas, on sait qu’on va en entendre parler »

Chris Paul a assuré vouloir poursuivre au maximum comme si de rien n’était. « Il serait la première personne à vous dire de ne pas s’inquiéter pour lui, d’aller sur le terrain et de jouer » explique le meneur de jeu. « Les circonstances sont évidemment uniques, mais je pense que nous devons rechercher un maximum de continuité et d’habitudes » a évoqué Mitch Johnson. « On sait que c’est ce que Pop voudrait que nous fassions. »

« Même s’il n’est pas avec nous pour l’instant, on cherche toujours à reproduire ce que Pop nous a appris » a de son côté décrit Victor Wembanyama. « On a hâte qu’il nous rejoigne, mais c’est notre travail de jouer peu importe les conditions actuelles. » « Nous voulons jouer dur et nous battre pour Pop parce que c’est lui qui a mis la barre à ce niveau-là » a insisté Chris Paul, dans un sourire. « C’est ce sur quoi nous essayons de nous concentrer maintenant. Parce que si on ne défend pas, on sait qu’on va en entendre parler. »

Avec 113 points encaissés à l’Intuit Dome, cela pourrait bien arriver… Et ce serait finalement une très bonne nouvelle pour la suite de la saison de San Antonio, comme pour le microcosme NBA.