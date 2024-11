Victor Wembanyama (9 contres !) et les Spurs s’effondrent chez les Clippers

Les Spurs de Victor Wembanyama ont fait le grand écart. D’un premier quart-temps maitrisé, avec une avance de 26 points (40-14), les Texans ont vu les Clippers revenir à très grande vitesse dans leur flambant neuve Intuit Dome pour s’imposer pour la troisième fois de la saison en sept matchs, mais aussi et surtout pour la première fois dans leur nouvelle salle.

Privé de Gregg Popovich pour une « durée indéterminée » en raison d’un problème de santé, San Antonio était investi d’une mission supplémentaire et de « grandes responsabilités », a précisé le coach intérimaire, Mitch Johnson en avant match. Très adroits (15/22 aux tirs), les protégés du Forst Bank Center se sont d’abord appuyés sur un jeu collectif bien léché avec Chris Paul comme maestro (14 points et 10 passes décisives), trouvant souvent Victor Wembanyama sur pick-and-roll.

Et puis, la machine Clippers s’est mise en route, avec Ivica Zubac (17 points et 13 rebonds) et Amir Coffey (21 points) comme artisans de la remontée des Clippers. Les Spurs, en manque de constance et d’inspiration, n’ont jamais su reprendre le fil de la rencontre, et c’est James Harden avec un 3-points avec la faute, puis son traditionnel « step-back » qui les assomme à l’entrée du « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jeremy Sochan touché au pied. Auteur d’un très bon début de saison, l’ailier américano-polonais a été touché au pied gauche en première mi-temps. Il n’est pas revenu en jeu de la partie.

– L’arroseur Victor Wembanyama proche du triple-double. Toujours très dissuasif en défense avec 9 contres, l’intérieur français des Spurs a conclu la rencontre avec 24 points à 9/22 aux tirs, dont 2/9 à 3-points, 11 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes. L’autre Français de la partie, Nicolas Batum, a terminé la partie avec +/- de +12 en 20 minutes.

– Une première pour les Clippers. Après quatre échecs, les joueurs de Tyronn Lue ont enfin gagné dans leur nouvel écrin, l’Intuit Dome. Le « kop » des Clippers a apprécié cette « remontada » après avoir compté jusqu’à 26 points de retard.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.