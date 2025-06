Corliss Williamson devrait intégrer le staff de Mitch Johnson aux Spurs

Maintenant qu’on sait que Gregg Popovich ne reviendra pas sur le banc des Spurs et que Mitch Johnson va diriger l’équipe, ce dernier va devoir constituer son propre banc.

Qui restera et partira parmi les assistants actuellement en poste, à savoir Brett Brown, Matt Nielsen, Michael Noyes et Jimmy Baron ? On ne le sait pas encore, mais Marc Stein y annonce en tout cas l’arrivée de Corliss Williamson, qui officiait auprès de Chris Finch depuis deux ans.

Drafté en 13e position de la cuvée 1995 par les Kings, l’ailier/ailier fort a réalisé une jolie carrière en 12 ans dans la Grande Ligue, compilant 11.1 points et 3.9 rebonds de moyenne en 822 matchs. Il a principalement évolué à Sacramento, mais il est aussi passé par Toronto et surtout par Detroit, où il a remporté le titre en 2004.

Précieux 6e homme de l’équipe de Larry Brown, où son jeu poste bas apportait des points toujours bienvenus, il avait pris sa retraite en 2007, avant donc de se tourner vers une carrière de coach.

D’abord comme assistant bénévole à Arkansas Baptist, en NCAA, avant d’en devenir le « head coach ». Passé ensuite par Central Arkansas, il avait débarqué comme assistant en NBA en 2013, du côté des Kings évidemment. Par la suite, il avait rejoint le staff de Frank Vogel à Orlando en 2016, avant d’intégrer celui d’Igor Kokoskov aux Suns en 2018. Il avait pris la porte avec ce dernier, après une seule saison sur le banc de Phoenix.

Et c’est donc après quelques années loin de la NBA qu’il avait intégré le staff de Chris Finch en 2013.