Les chiffres de la légendaire carrière de Gregg Popovich

Pour une grande partie de l’écosystème NBA, les joueurs, les dirigeants, les coaches comme les fans du monde entier, Gregg Popovich incarne une évidence. Il est sur le banc des Spurs depuis longtemps, a toujours été là et traverse les époques, lui qui a dirigé son premier match le 10 décembre 1996. Dans une NBA alors contrôlée par David Stern, dominée par Michael Jordan et les Bulls, et qui allait fêter ses 50 ans.

Depuis presque trois décennies, le coach a marqué l’histoire de la ligue et de San Antonio, avant d’être écarté des terrains par son mini-AVC en début de saison. Après cinq matches dirigés, il a rejoint l’infirmerie avant de tirer sa révérence vendredi soir, à 76 ans.

C’est donc l’heure du bilan et des nombreux hommages. Il y a énormément à dire, à raconter, mais revenir sur les chiffres marquants de sa légendaire carrière est une bonne façon de comprendre l’impact de Gregg Popovich sur la NBA des trente dernières années.

Un titre olympique

Qu’il prenne les commandes de Team USA après le mandat très réussi de Mike Krzyzewski semblait une évidence. Pourtant, les débuts de Gregg Popovich sur le banc de l’équipe nationale ont été ratés, avec une Coupe du monde plus que décevante, terminée à la septième place. Il fallait réagir lors des Jeux olympiques de 2021 à Tokyo, ce qui sera fait. Cette médaille d’or olympique, le dernier aboutissement collectif de sa carrière, fut un grand moment pour lui.

« Chaque titre est spécial, chaque groupe l’est aussi. Mais je peux être honnête et dire que je n’avais jamais ressenti autant de responsabilités. Car on joue pour tellement de gens qui regardent leur pays, et d’autres nations sont impliquées. La responsabilité était énorme et je l’ai ressentie chaque jour depuis quelques années maintenant. Donc je me sens plus léger désormais », disait-il après la compétition au Japon.

Trois fois nommé coach de l’année

Seuls trois coaches ont été sacrés entraîneur de l’année à trois reprises durant leur carrière. C’est Pat Riley qui a été le premier à le faire, en 1990, 1993 et 1997. Puis Don Nelson, en 1983, 1985 et 2002. Enfin, « Pop » a rejoint le club avec ses trophées remportés en 2003, 2012 et 2014.

5 titres NBA

C’est évidemment le chiffre le plus fort, le plus connu. Gregg Popovich a permis aux Spurs de remporter le titre à cinq reprises, en six participations aux Finals. Les Texans ont été sacrés en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014, avec une défaite en 2013 face au Heat.

Il n’y a que deux entraîneurs qui ont plus de bagues aux doigts : Phil Jackson (11) et Red Auerbach (9). Il partage cette troisième place du podium avec John Kundla (1949, 1950, 1952-1954), ancien coach des Lakers à l’époque de Minneapolis, et avec Pat Riley, encore lui, sacré avec les Lakers (1982, 1985, 1987, 1988) et le Heat (2006).

22 qualifications de suite en playoffs

Ce record a encore au moins une bonne décennie de sérénité devant lui, avant d’être inquiété. En effet, entre 1998 et 2019, les Spurs seront constamment qualifiés pour les playoffs. Pas de « play-in » à cette époque, donc pendant 22 ans, on savait que les Texans seraient au rendez-vous du premier tour. Ils n’ont d’ailleurs été éliminés dès la première série que six fois en 22 ans… C’est le record NBA, partagé avec les Syracuse Nationals (les Sixers) entre 1950 et 1971. Actuellement, la franchise qui cumule le plus participations consécutives, c’est Boston, avec onze de suite.

Forcément, quand on participe 22 fois aux playoffs et qu’on rejoint les Finals à six reprises, on a coaché et gagné beaucoup, beaucoup de parties à ce niveau. Avec ses 284 matches joués, Gregg Popovich est le deuxième entraîneur le plus capé en playoffs, derrière Phil Jackson (333) et ses 170 succès sont le troisième total, toujours derrière le « Zen Master » et Pat Riley (respectivement 229 et 171).

29 saisons sur le banc des Spurs

Coacher 29 saisons en NBA est déjà une performance inouïe puisque seuls Lenny Wilkens et Don Nelson ont plus de saisons au compteur que le désormais ex-entraîneur de San Antonio. Mais à la différence de ces deux-là, Gregg Popovich est resté toutes les saisons sur le banc sans jamais prendre une année sabbatique ni changer d’écurie en cours de route. Personne n’a dirigé une seule équipe aussi longtemps et ce record pourrait bien être imbattable désormais.

Cela fait précisément 2291 matches sur le même banc. Seul Erik Spoelstra, à Miami, est réellement en capacité de s’approcher de ce record, mais il a tout de même 932 rencontres de retard, soit un peu plus de onze saisons à faire encore…

62% de victoires en saison régulière et 60% en playoffs

Si Gregg Popovich est resté aussi longtemps sur le banc des Spurs, c’est bien sûr parce qu’il était très performant. Il affiche un pourcentage de victoires exceptionnel en saison régulière : 62%. Parmi les coaches qui ont au moins entraîné trois saisons en NBA, seuls Joe Mazzulla (74%), Phil Jackson (70%), Billy Cunningham (69%), Larry Bird (68%) et KC Jones (67%) font mieux. Et si on compare avec ceux qui ont au moins dix saisons, alors il n’y a plus que Phil Jackson et KC Jones devant lui.

Quant aux playoffs, il a remporté 60% des rencontres qu’il a disputées, soit le 13e meilleur pourcentage de l’histoire et le 5e parmi les coaches qui ont dirigé 100 matches ou plus à ce niveau de la compétition.

303 changements d’entraîneur depuis le 10 décembre 1996

C’est peut-être le chiffre le plus fou, le plus symbolique de la longévité de Gregg Popovich. Depuis son premier match sur le banc des Spurs, le 10 décembre 1996, les visages sur les bancs ont continuellement évolué. La preuve avec le chiffre avancé par l’Associated Press : 303 changements d’entraîneur en NBA. Alors que les Spurs commençaient chaque saison avec le même entraîneur, la NBA connaissait donc plus de 300 mouvements sur les bancs…

1 422 victoires en saison régulière

Le 11 mars 2022, après un succès contre le Jazz, Gregg Popovich devenait le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA, en dépassant Don Nelson. Trois ans plus tard, et même s’il n’a dirigé que cinq matches cette saison (les succès vont directement à son bilan, pas à celui de Mitch Johnson, c’est la règle pour l’intérim), il terminera donc sa carrière avec 1 422 succès. Il n’y a que 17 coaches dans l’histoire de la NBA qui ont dirigé 1 422 matches – lui a gagné ce total !

Et si on regarde le total des succès des Spurs depuis leur arrivée en NBA en 1976 (2339), on peut calculer que Gregg Popovich est à l’origine de 60% des succès de cette franchise. Qui pourrait bien battre ce record ? Doc Rivers est le technicien en activité le « plus proche » avec 1 162 succès. Rick Carlisle affiche 993 victoires et Erik Spoelstra est à 787 succès.