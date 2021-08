Champion olympique, Gregg Popovich se sent plus léger

On peut avoir tout gagné en NBA, comme cinq titres, trois trophées de coach de l’année et avoir 1310 victoires au compteur en saison régulière, et pourtant encore vivre de fortes émotions dans une carrière. C’est le cas pour Gregg Popovich.

Le mythique coach des Spurs vient d’ajouter une médaille d’or olympique à son immense palmarès, contre la France à Tokyo. Un grand moment pour le sélectionneur américain.

« J’étais figé, je ne bougeais pas, j’étais effrayé. J’ai regardé les joueurs, parlé aux autres coaches », raconte Popovich, quand on lui demande ce qu’il a ressenti dans les dernières secondes, au moment de la victoire de Kevin Durant et compagnie. « Ces matches-là, c’est une sorte d’expérience durant laquelle on est en dehors de son corps. Quand le ballon est en jeu, on ne pense plus beaucoup. C’est avant que c’est horrible : on se demande si on n’a pas sauté une étape, ce que l’équipe adverse peut faire, ce qu’on peut faire, nous. Ce sont des moments compliqués. »

« Je n’avais jamais ressenti autant de responsabilités »

Surtout que le match s’est véritablement décidé dans les ultimes secondes, après les lancers-francs importants de Kevin Durant. Mais les réflexions de Popovich étaient tout de même dirigées vers deux personnes.

« J’ai pensé à Jerry Colangelo et Sean Ford (les patrons de l’équipe nationale), qui font ce travail depuis si longtemps. Pour Jerry, c’était sa dernière compétition (il sera remplacé par Grant Hill). Il va laisser une trace inoubliable. Cela faisait partie de nos motivations : gagner pour ces deux-là. »

Outre la joie de remporter une médaille d’or olympique, Gregg Popovich efface ainsi, un peu, son échec lors de la Coupe du monde en Chine il y a deux ans, où Team USA avait terminé septième. Il n’avait jamais réussi à imposer sa patte sur son groupe et les Américains avaient énormément déçu. Ensuite, la défaite contre la France en ouverture des Jeux avait ravivé les critiques. Mais Team USA a progressé, trouvé son identité et été solide lors des matches à élimination directe.

C’est donc une belle revanche et un titre au goût particulier pour Popovich, pourtant gâté avec les Spurs et ses cinq bagues de champion (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014).

« Chaque titre est spécial, chaque groupe l’est aussi. Mais je peux être honnête et dire que je n’avais jamais ressenti autant de responsabilités. Car on joue pour tellement de gens qui regardent leur pays, et d’autres nations sont impliquées. La responsabilité était énorme et je l’ai ressentie chaque jour depuis quelques années maintenant. Donc je me sens plus léger désormais. »