France – Etats-Unis : le jour de gloire n’est pas arrivé

Malheureusement, le superbe parcours des Bleus à Tokyo ne se termine pas en apothéose, avec une victoire de légende face au Team USA… Face à Kevin Durant (29 points, 6 rebonds) et Jayson Tatum (19 points, 7 rebonds), l’Equipe de France a longtemps pu espérer un dénouement heureux mais leurs 18 balles perdues et une petite adresse de loin (10/31) ont été de trop face au talent américain (87-82).

Kevin Durant prend déjà les choses en main

On ne change pas une équipe qui gagne et la France présente ainsi son cinq majeur habituel. Ça commence cependant par une violation des 24 secondes en attaque pour les Bleus. Nicolas Batum démarre sur son ancien coéquipier, Damian Lillard défensivement et Rudy Gobert ouvre le compteur des Français d’un dunk sur Kevin Durant. Guerschon Yabusele suit le même exemple et la France démarre plutôt bien à 10-4 après un 3-points d’Evan Fournier. Il y a bien un peu de fébrilité côté tricolore, mais peut-être encore plus côté américain avec un 0/7 à 3-points…

Durant prend alors les choses en main pour ramener le Team USA à 15 partout. Il hérite d’un rebond offensif et ça ne pardonne pas. Il rentre le premier 3-points de son équipe sur la 9e tentative et, relayé par Jayson Tatum, son clone en attaque, il permet aux Américains de pointer à +4 à la fin du premier quart (22-18). Les Bleus subissent la grosse pression défensive des Américains, avec 4 balles perdues notamment. Et peu de bonnes positions de tirs…

Rudy Gobert tient la baraque

A 2/11 de loin, les Américains n’ont pas fait d’écart en premier quart, mais ça commence à se faire en deuxième. Tatum reste sur sa petite dynamique tandis que Khris Middleton sanctionne à 3-points. Moustapha Fall essaie bien de limiter la casse avec deux paniers consécutifs à l’intérieur mais Tatum et Durant mettent une sacrée pression sur la défense tricolore. Team USA prend +12 sur un 3-points de Durant (38-26). Malgré leurs « tours jumelles » avec Fall et Poirier, les Bleus n’arrivent plus du tout à trouver le cercle.

Ils vivent d’expédients et de lancers francs de Rudy Gobert. Ce dernier est bien servi dans la peinture et essaye de provoquer les fautes de Durant. Le pivot du Jazz en est à 13 points et 7 rebonds, à 5/9 aux lancers pour permettre aux Bleus de rester au contact. Un 3-points de De Colo fait aussi le plus grand bien pour recoller à l’approche de la mi-temps (43-36). Mais le duo Durant (21 points) – Tatum (11 points) s’occupe de garnir le total américain à la pause (44-39). A 3/11 à 3-points, l’Equipe de France ne propose pas l’alternance nécessaire à son insistance à l’intérieur mais elle reste au contact.

Un éclat en fin de 3e quart

Les affaires reprennent, et bien, pour nos Bleus au retour des vestiaires. Yabusele ouvre le bal à 3-points et De Colo nous sort une belle volte conclue main gauche. Durant réplique lui aussi derrière l’arc mais Yabusele lui tient à nouveau tête. La France est dans le match, mais continue de commettre trop d’erreurs, avec la 11e balle perdue collectivement, par De Colo. Ça offre des opportunités aux Américains qui n’en demandent pas tant, avec Lillard qui remet le nez à la fenêtre.

Gobert écrase un nouveau dunk mais les Bleus ne font que courir après le score alors que Tatum continue de monter en température. Yabusele décoche une nouvelle flèche mais la défense française s’oublie à deux reprises, et c’est LaVine qui enfile deux layups. Pour ne rien arranger, Thomas Heurtel perd trois ballons consécutifs et le Team USA en profite avec Tatum qui file au dunk et conclut un 15-8 des Américains qui prennent le contrôle des opérations (71-57).

Luwawu-Cabarrot et Batum mettent deux 3-points qui font le plus grand bien à la France pour terminer le troisième quart sur une meilleure note (71-63).

Un retour trop court

Les Bleus n’abdiquent toujours pas en quatrième quart avec TLC et Batum qui sonnent la charge. Frank Ntilikina frappe à 3-points et il n’y a que 3 points d’écart. Malheureusement, Gobert ne peut capitaliser sur ce petit élan avec un 0/2 aux lancers. La défense française s’accroche et Ntilikina provoque la faute offensive de Tatum, bientôt conclue de lancers par De Colo. La France est encore là dans le money time.

Durant, Lillard et Tatum se passent le relais en attaque mais Fournier maintient l’espoir, d’un 3-points rapide mais il en tente un second de beaucoup trop loin et trop rapide. Dommage. D’autant plus que Ntilikina passe un dunk rapide et Batum intercepte la remise en jeu. De Colo fait 2/2 aux lancers et il n’y a que 3 points à 10 secondes de la fin. Durant ne tremble pas et offre le titre olympique aux Américains après un ultime airball de Batum à 3-points (87-82).

Il n’y a pas eu d’exploit tricolore dans cette finale dominée par le talent offensif supérieur de Team USA, incarnée par Kevin Durant (29 points, 6 rebonds) et Jayson Tatum (19 points, 7 rebonds en 21 minutes). Les Américains remportent un 4e titre olympique de suite, et c’est mérité.