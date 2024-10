Les Lakers toujours en quête d’un pivot ?

Alors qu’Anthony Davis devrait encore être le premier pivot des Lakers cette saison, l’équipe dispose de trois joueurs pour le soulager : Jaxson Hayes, Christian Wood et Christian Koloko.

Sauf que selon Shams Charania, d’ESPN, la franchise est toujours en quête d’un renfort sur le poste.

Pourquoi ? Parce que Christian Wood a encore dû se faire opérer du genou gauche, et que son état de santé inquiète forcément, alors que Christian Koloko revient de son côté d’une grosse alerte à cause de caillots sanguins qui ont mis en péril sa carrière. Et pour l’instant, il n’a pas encore été autorisé à jouer par les docteurs de la ligue.

Dans ces conditions, Los Angeles pourrait ainsi entamer la saison régulière avec un seul pivot apte pour relayer Anthony Davis sous le cercle, connu de son côté pour ses petits pépins physiques à répétition…

On comprend donc que les Lakers évaluent leurs options pour trouver de meilleures garanties. Le problème, c’est qu’elles semblent particulièrement limitées. Durant la « free agency », le club était ainsi intéressé par Jonas Valanciunas mais ce dernier s’était finalement engagé avec les Wizards, pour 30.3 millions de dollars sur trois ans.