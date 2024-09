Christian Wood est repassé sur le billard…

Nouveau coup dur pour Christian Wood, qui n’arrive décidément pas à se défaire de ses douleurs au genou gauche. En mars dernier déjà, l’intérieur avait dû se résoudre à subir une arthroscopie pour soulager la douleur et stopper les gonflements récurrents. Alors qu’il croyait en avoir terminé, les Lakers ont annoncé lundi que leur intérieur est repassé sur le billard pour la même opération, et que son cas ne serait réévalué que dans huit semaines.

L’ancien pensionnaire d’UNLV a ensuite posté un message sur ses réseaux sociaux pour rassurer ses fans : « Je me sentais comme avant à nouveau et au top de ma forme… C’est un petit contretemps mais ce sera un grand retour. Et pour mes fans, n’arrêtez pas de croire en moi ».

Après une première saison plutôt délicate aux Lakers, où il n’a pas eu le rôle attendu (17 minutes de jeu en moyenne sur 50 matchs, sa plus petite moyenne depuis six ans), l’an II ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Christian Wood, qui va manquer la préparation et qu’on ne reverra pas, au mieux, avant mi-novembre.

EFFECTIF DES LAKERS 2024/25

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino

Arrières/ailiers : LeBron James, Austin Reaves, Max Christie, Dalton Knecht, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Bronny James

Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes

Two-way contracts : Armel Traoré, Colin Castleton, Blake Hinson

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 2023-24 LAL 50 17 46.6 30.7 70.2 0.8 4.3 5.1 1.0 1.4 0.3 1.0 0.7 6.9 Total 339 23 51.4 37.2 69.4 1.4 5.6 7.0 1.4 1.9 0.5 1.4 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.