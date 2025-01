LeBron James et Anthony Davis réclament du renfort aux Lakers

LeBron James, comme JJ Redick, le regrettait encore récemment : les Lakers n’ont pas le droit à l’erreur cette saison, tant ils ne possèdent aucune marge sur leurs adversaires. Ils doivent être parfaits pour gagner face aux meilleurs mais la perfection n’arrive pas tous les jours à Los Angeles, avec un bilan de 23 victoires pour 18 défaites.

Si bien que, selon Shams Charania, d’ESPN, LeBron James et Anthony Davis semblent douter des capacités des Lakers si rien ne bouge. Ainsi, ils auraient exprimé leur désir de voir les dirigeants faire des transferts pour améliorer le groupe, estimant qu’il ne manque pas grand-chose aux Californiens pour viser les sommets.

Peut-être que ces pièces manquantes sont Jarred Vanderbilt et Christian Wood, qui n’ont toujours pas joué cette saison. Il y a quelques semaines, les Lakers avaient déjà effectué un échange, en envoyant D’Angelo Russell à Brooklyn contre Dorian Finney-Smith. Un transfert qui n’a pas encore porté ses fruits.

Hypothéquer son avenir ou non ?

Comment faire mieux ? Les armes des Lakers sont assez maigres, avec seulement deux choix de Draft au premier tour (2029 et 2031) et deux au second tour (le leur et celui des Clippers pour 2025).

Les lâcher – et la franchise est prête à le faire – pour faire tapis cette saison et peut-être la prochaine, c’est faire un pari risqué sur l’avenir, comme Stephen Curry en parlait pour les Warriors, également moyens cette saison.

« Face aux échanges ou mouvements désespérés qui hypothèquent l’avenir, il y a une responsabilité de garder la franchise dans un bon état et une bonne position quand il s’agit de savoir où nous la laisserons quand ce sera fini pour nous », disait le meneur de jeu, qui ne voulait pas que les dirigeants de Golden State appuient sur le gros bouton rouge sans réfléchir au long terme. Les stars des Lakers semblent elles dans un état d’esprit différent.