Guerschon Yabusele fait un pari sur son avenir

« C’est maintenant à Guerschon de montrer qu’il peut aller chercher un contrat plus important la saison prochaine. C’est un choix sportif et non financier. Avec ce qu’il a démontré ces dernières années en Euroligue et aux JO, il est à sa cote maximale sur le marché européen. Si ça se passe mal en NBA, il ne subira pas de dévaluation en Europe, bien au contraire », assure son agent.