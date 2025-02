Deux Français impliqués dans le transfert de Jericho Sims à Milwaukee

Les Knicks n’étaient pas très enclins à conserver Jericho Sims, et ils ont réussi à l’exfiltrer juste avant la deadline. Cloué en bout de banc et même dépassé dans la rotation intérieure de Tom Thibodeau par le rookie Ariel Hukporti ces dernières semaines, Jericho Sims va rejoindre les Bucks. New York va en réalité s’inviter dans le trade entre Milwaukee et Washington centré autour de Khris Middleton et Kyle Kuzma. La franchise du Wisconsin se débarrasse en contrepartie du meneur Delon Wright et lâche un peu de cash, assure Shams Charania.

Courts en profondeur sous le cercle, les Bucks ajoutent les qualités athlétiques de Jericho Sims, qui ne se sera jamais vraiment imposé à New York, même en l’absence de Mitchell Robinson depuis le début de la saison. Rebondeur honnête (11 prises rapportées sur 36 minutes), le joueur de 26 ans va tout de même devoir faire ses preuves, alors que son contrat prend fin au terme de la saison.

Mathias Lessort et Hugo Besson aussi dans le trade

Peu responsabilisé aux Bucks depuis sa signature l’été dernier, Delon Wright va pour sa part apporter son expérience aux Knicks, la dixième franchise de sa carrière. Il a notamment déjà côtoyé O.G. Anunoby à Toronto et Jalen Brunson à Dallas. Le joueur de 32 ans peut encore apporter, lui qui avait notamment inscrit 20 points lors du Game 1 du premier tour du Heat la saison passée contre les Celtics, avant d’être titulaire lors du Game 5 de l’élimination. Les minutes seront toutefois difficiles à aller chercher alors que la rotation sur la ligne arrière est déjà assez dense (Brunson, Bridges, McBride, Payne, Kolek, Shamet) et que Tom Thibodeau n’est toujours pas un adepte des rotations élargies.

À noter que cet échange s’est aussi élargi avec deux Français concernés. Les Bucks ont envoyé les droits de Hugo Besson (60e choix en 2022) aux Knicks, qui en retour ont cédé ceux de Mathias Lessort (50e choix en 2017). Les deux joueurs ont toutefois peu de chances de découvrir prochainement la NBA. Mathias Lessort, qui intéressait les Knicks l’été dernier au coeur de ses JO accomplis, a prolongé au Panathinaïkos et soigne sa grave blessure à la jambe. Hugo Besson brille lui en Turquie avec le club de Manisa (18 points de moyenne en Champions League).