Les Knicks tentent d’échanger Jericho Sims

De possible première rotation au poste de pivot au bout du banc… Les derniers mois de Jericho Sims à New York n’ont pas été de tout repos. Un temps placé dans la peau de remplaçant de Mitchell Robinson après le départ d’Isaiah Hartenstein, et avant la re-signature de Precious Achiuwa, le pivot est désormais vu comme une monnaie d’échange, assure le New York Post. Le quotidien avance que selon plusieurs sources proches des Knicks, Jericho Sims a été proposé pour un transfert ces derniers jours.

Le joueur de 26 ans n’a pas vraiment réussi à se faire sa place dans le groupe de Tom Thibodeau cette saison, alternant entre les dernières secondes de matchs déjà pliés et de rares appels au devoir, notamment lors des absences de Karl-Anthony Towns. Jericho Sims tourne ainsi à 11.6 minutes par match, son plus faible temps de jeu pour sa quatrième saison aux Knicks, pour une production statistique famélique (1.7 point, 3.6 rebonds, 0.3 contre).

Mitchell Robinson encore au début de sa phase de reprise…

Supplanté dernièrement comme troisième option au poste 5 par le rookie Ariel Hukporti, il n’entre plus dans les plans de New York, qui en réclame jusqu’à un deuxième tour de Draft.

Mais les prétendants ne se bousculent pas pour le moment, la faible contrat expirant de l’intérieur, à hauteur de 2.1 millions de dollars étant jusque-là le principal argument avancé par l’actuel troisième de l’Est pour appâter les autres franchises. À noter que New York ayant déjà dépassé le premier « apron » des règles salariales de la NBA, l’équipe ne pourra pas récupérer le moindre centime au-dessus du salaire de Jericho Sims.

Ce dernier sur le départ, la raquette des Knicks s’affinerait encore un peu plus en profondeur les soirs où Karl-Anthony Towns ne serait pas disponible.

De quoi espérer un retour rapide à la compétition pour Mitchell Robinson, absent depuis le début de la saison. Tom Thibodeau a assuré que son pivot n’avait pas encore repris la course, « c’est la prochaine étape » a-t-il précisé. Sans Jericho Sims, et avec Towns touché au pouce de sa main de tir, sa reprise va se faire de plus en plus pressante.

Jericho Sims Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 41 14 72.2 0.0 41.4 1.5 2.6 4.1 0.5 1.6 0.3 0.5 0.5 2.2 2022-23 NYK 52 16 77.6 0.0 75.0 1.9 2.8 4.7 0.5 1.8 0.3 0.5 0.5 3.4 2023-24 NYK 45 13 69.1 0.0 66.7 1.2 2.0 3.3 0.6 1.0 0.2 0.4 0.4 2.0 2024-25 NYK 32 12 63.2 0.0 66.7 1.3 2.3 3.6 0.6 1.2 0.2 0.6 0.3 1.7 Total 170 14 72.4 0.0 59.0 1.5 2.4 4.0 0.5 1.5 0.2 0.5 0.5 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.