La défense des Knicks ne répond plus

Il y a deux semaines, lors du premier jour de l’année 2025, les Knicks signaient une neuvième victoire de suite. Depuis, tout s’est compliqué avec cinq défaites en sept matches. Et la dernière face aux Pistons confirme les soucis défensifs des joueurs de New York.

« L’attaque n’a pas été le problème. En défense, on a donné confiance à notre adversaire », estime Jalen Brunson. « On doit faire mieux défensivement, clairement », ajoute Josh Hart.

Durant cette mauvaise passe, les Knicks encaissent en moyenne 117.3 points sur 100 possessions. Pour se rendre mieux compte des difficultés de leur défense, il suffit de comparer avec la pire défense de la ligue cette saison. Ce sont les Wizards qui prennent, sur 100 possessions, 118.6 points de moyenne.

Des plaintes qui plombent la défense

« On perd des matches que j’estime qu’on ne devrait pas perdre », s’agace Josh Hart. « On doit trouver une solution. On est à la mi-saison et on ne peut plus rien faire sur cette première partie. On doit se concentrer sur la seconde. Mais si on souhaite être l’équipe qu’on veut être en fin de saison, on va devoir corriger les choses. »

Tom Thibodeau a déjà pointé un défaut de ses troupes. Elles ont tendance à se plaindre aux arbitres quand elles n’obtiennent pas les coups de sifflet et, avec un effet boule de neige, cela influence les attitudes et leur concentration de l’autre côté du terrain. En plus de les mettre en retard sur le repli…

« On ne peut pas plaindre si les arbitres manquent une faute. Si on ne revient pas, on peut encaisser un panier à 3-pts », résume le coach de New York. « La saison est longue et personne n’est parfait. Arbitrer, c’est très dur. Il y a des émotions dans un match, de la frustration. Il faut être conscient du rythme de la rencontre. On ne peut pas se permettre de se plaindre. On peut parler à un arbitre quand il y a un arrêt de jeu mais si on le fait pendant le jeu, on est en difficulté en défense, en jouant un cinq-contre-quatre et avec un layup ou un panier primé pour l’équipe adverse. Et si à la fin du match, ça se joue à une possession et qu’on a connu deux ou trois situations comme ça, alors ça peut faire la différence entre une victoire et une défaite. »