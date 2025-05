Evan Fournier pourrait faire l’impasse sur l’EuroBasket 2025

« Ce matin, je me suis réveillé, et je n’avais absolument pas envie de sortir du lit. » Evan Fournier et l’Olympiakos ont malgré tout trouvé un minimum d’énergie pour battre le Panathinaikos dans un match pour la 3e place, du Final Four de l’EuroLeague, seulement symbolique après la défaite subie face à Monaco.

« Ce n’est pas comme dans les compétitions FIBA où tu repars chez toi avec une médaille de bronze. Là, il n’y a rien. La motivation était vraiment très faible », explique encore le Français auprès d’Eurohoops, en classant le revers du tour précédent parmi les défaites les plus douloureuses de sa carrière, en pensant à celle contre l’Espagne à domicile lors de l’Euro 2015.

Dix ans après, l’Equipe de France va disputer un autre Euro cet été. Et l’arrière tricolore ne donne pas de garantie quant à son éventuelle participation, notamment en raison du calendrier. Alors que l’Euroleague vient de se terminer, un nouveau derby d’Athènes face au Pana l’attend dans quelques jours en finale du championnat grec.

Habitué à être tôt en vacances

« Le plus loin que je sois allé en playoffs NBA, c’est le deuxième tour. D’habitude, je suis en vacances dès le 1er mai. Donc j’ai plus de temps pour récupérer, me reposer, préparer mon corps pour la saison suivante. Là, j’ai au moins un mois de moins. Cet été sera différent. La saison n’est pas encore terminée donc je n’y pense pas trop pour l’instant », nuance toutefois le Français.

Dans les faits, ce dernier a pris part à quatre campagnes de playoffs NBA avec les Nuggets, le Magic et les Celtics en ne jouant qu’au premier tour. Dans la « bulle » en 2020, il avait joué en août avec des calendriers perturbés par la pandémie de Covid, puis jusqu’à début juin l’année suivante, quelques semaines avant les JO de Tokyo.

À 32 ans, l’arrière, forfait en février dernier pour les matchs de qualification, pourrait faire l’impasse sur cet Euro. « Oui. Pour être honnête, je n’y pense pas vraiment parce que la saison n’est pas encore finie. Parfois, ça me traverse l’esprit, mais je n’arrive jamais à une réponse claire. La vérité, c’est que mentalement, je suis là. Physiquement, je me bats contre quelques trucs », lâche-t-il sans préciser.

Résultat : « Si je me sens mieux, à 100%, et que mentalement ça va, alors oui, j’irai à l’EuroBasket. Si je ne me sens pas bien, alors je n’irai pas. »