Le Fenerbahce brise le rêve de Monaco en finale de l’Euroleague

Pas de titre en Euroleague pour Monaco. Les joueurs de la Principauté n’ont ainsi pas réussi à conclure leur rêve, s’inclinant 81-70 en finale de la plus prestigieuse compétition européenne face à Fenerbahce.

La défense turque a ainsi contrôlé les scoreurs monégasques, Mike James finissant avec 17 points mais à 6/19 au tir, et seulement 2 passes décisives, alors qu’Elie Okobo n’a pas inscrit le moindre point : 0/8 au shoot…

La sortie pour cinq fautes d’Alpha Diallo a sans doute scellé les derniers espoirs de Monaco, alors que Marko Guduric (19 points) a fait très, très mal au club de Vassilis Spanoulis, Nigel Hayes-Davis (23 points) assurant de son côté aux lancers-francs (14/14) afin de décrocher le titre de MVP du Final Four.

Sur le banc, Nicolo Melli était en larmes, pour ce qui est le deuxième titre européen de Fenerbahce après 2017.

Les yeux embués, Sarunas Jasikevicius décroche lui son premier titre comme coach, après ses quatre trophées comme joueur. Il devient ainsi le premier, dans l’ère moderne, à remporter l’Euroleague à la fois comme joueur et comme entraîneur. Et dans l’histoire, seuls Lolo Sainz, Armenak Alachachan et Svetislav Pesic l’avaient déjà réussi.

Un derby d’Athènes en faux-semblant

Pour la troisième place, c’est l’Olympiakos d’Evan Fournier (5 points) et Moustapha Fall (5 points) qui l’emporte face au Panathinaikos de Mathias Lessort (12 points). Un derby d’Athènes en faux-semblant puisque les deux équipes vont dans quelques jours s’affronter en finale du championnat grec et ne voulaient pas se livrer.