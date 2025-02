Equipe de France | Evan Fournier remplacé par Timothé Luwawu-Cabarrot

Avec quatre victoires en quatre matchs depuis le début des qualifications pour l’EuroBasket 2025, et même si ça n’a pas toujours été brillant, les Bleus devraient tranquillement décrocher leur billet pour la compétition.

La prochaine, et dernière, fenêtre de qualification aura ainsi lieu dans quelques jours. Réunis à Nanterre le 17 février, les joueurs de Frédéric Fauthoux rejoindront la Croatie (match le vendredi 21 février, à Zadar), avant de prendre la direction d’Orléans pour affronter la Bosnie-Herzégovine, le lundi 24 février, à 21h00.

Avec son bilan parfait, et un « point average » à +53, alors que la Bosnie-Herzégovine et la Croatie pointent à deux victoires et deux défaites, avec des « point average » respectifs de +30 et +10, il faudrait deux très larges défaites, en particulier en Croatie, pour ne pas accéder à l’Euro 2025…

Petr Cornelie en renfort également

Un scénario catastrophe qui aura du mal à se produire, d’autant que si les joueurs NBA seront évidemment indisponibles, les joueurs d’Euroleague étaient eux sélectionnables !

Dans un premier temps, Frédéric Fauthoux avait ainsi annoncé faire appel à Evan Fournier (Olympiakos) et Théo Maledon (ASVEL), mais également Elie Okobo (Monaco), Matthew Strazel (Monaco), Isaia Cordinier (Bologne), Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv) ou encore Vincent Poirier (Efes Istanbul).

Sauf que l’arrière de l’Olympiakos ne sera finalement pas présent. La FFBB annonce ainsi qu’Evan Fournier ne participera pas au stage ni aux rencontres, pour « raisons personnelles ». Il est remplacé par Timothé Luwawu-Cabarrot (Vitoria) alors que Petr Cornelie (Monaco) intègre la liste suite à la blessure de Jaylen Hoard.

Par ailleurs, Brice Dessert (Strasbourg) sera remplacé par Jonathan Jeanne (Poitiers) comme partenaire d’entraînement, aux côtés de Nolan Traoré (Saint Quentin) et Mohamed Diawara (Cholet).