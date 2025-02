Quand ce n’est pas Vezenkov, c’est Fournier ! Avec deux attaquants de cette trempe, l’Olympiakos s’est donné les moyens de ses ambitions, et vendredi soir, c’est Evan Fournier qui a joué les héros avec un panier au buzzer pour battre le FC Barcelone (90-88).

« On voulait faire tourner le chrono pour ne pas donner la possibilité au Barça d’avoir un dernier tir » raconte Georgios Bartzokas, le coach du Pirée. Alors que le Français tourne à près de 17 points de moyenne, et qu’il reste sur six matches de suite à 18 points et plus, c’est à lui qu’est revenue la balle de match.

On le voit sur les images, Fournier jette un oeil au chrono avant d’aller au cercle pour un lay-up compliqué, mais réussi. « Il reste 18 secondes, et on savait qu’on aurait le dernier tir » commente le vice-champion olympique. « On a essayé de mettre en place notre système habituel. Jabari Parker a fait du bon boulot pour m’orienter sur ma main gauche, et j’ai essayé de trouver une ouverture sur ma droite. C’est la première fois que je me retrouve dans cette position, pour faire gagner le match, et je suis content que ce soit rentré. »

Au passage, on note l’énorme écran de Niko Mulitinov pour bloquer deux joueurs de Barcelone, et ainsi permettre à Fournier de shooter presque sans opposition. « J’étais très fatigué, je voulais juste rentrer chez moi ! » se marre l’ancien joueur du Magic et des Knicks.