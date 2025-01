Sasha Vezenkov plante 45 points au Bayern Munich avec trois dribbles !

N’ayant pas réussi à s’imposer en NBA, Sasha Vezenkov est revenu en Europe et en Grèce l’été dernier. Et il vient de réaliser une performance historique en Euroleague, avec son club de l’Olympiakos, face au Bayern Munich.

En 35 minutes, et en l’absence d’Evan Fournier, il a inscrit 45 points, soit la troisième marque de la compétition, depuis sa nouvelle version en 2001, derrière les 50 points de Nigel Hayes-Davis, passé par Team USA avant les Jeux olympiques, et membre de Fenerbahçe, en 2024, puis les 49 points de Shane Larkin, également un ancien pensionnaire de la NBA, en 2019.

Surtout, il a shooté à 18/20 dont un superbe 8/10 à 3-pts, en ne posant que trois dribbles sur ses tirs pour réussir sa prestation. Forcément, ça rappelle Klay Thompson, qui avait inscrit un jour de décembre 2016 pas moins de 60 points avec 11 dribbles seulement.

Sasha Vezenkov, qui a déjà porté le maillot du club grec avant son court passage en NBA, a évidemment déclaré que « le plus important, c’est la victoire » – très large d’ailleurs, 112-69 -, mais il est tout de même revenu, un peu, sur cette soirée de folie.

« C’est simplement une de ces soirées où on se sent bien. J’ai manqué mon premier tir, puis j’ai trouvé mon espace », commente-t-il avant d’insister sur la performance collective de son équipe. « On a fait 36 passes décisives, c’est important et c’est notre philosophie. Notre coach aime ça, on veut le faire, tout le monde sait passer et on essaie de faire circuler le ballon. »